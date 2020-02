Stranci oduševljeni Albinom i Filipom: Ne mogu ih prestati slušati, plačem

Deveta emisija "The Voicea" bila je ispunjena emocijama i suzama, što zbog genijalnih izvedbi kandidata što zbog toga što su neki

morali napustiti show.

Izvedba o kojoj se priča i nakon emisije je ona Albine Grčić i Filipa Rudana. Albina i Filip pjevali su pjesmu "Lovely" Billie Eilish i tijekom cijele izvedbe bili su jedno drugome okrenuti leđima.

- Ovo je bila apsolutna hipnoza za oči i uši - rekla im je njihova mentorica Vanna i odlučila je da Albina ne nastavlja svoju avanturu u The Voiceu u timu Vanna. Srećom Massimo je imao priliku spasiti nekoga od natjecatelja i odabrao je Albinu u svoj tim. Da je ova izvedba bila hipnoza za oči i uši potvrđuju i komentari publike na YouTube kanalu The Voicea.

- Ne razumijem ni riječi hrvatskog, ali otpjevali su sjajno, Filipov glas je The Voice. Ja upravo plačem. Ne mogu prestati slušati Filipov glas. Javljam se iz Amerike i uživam u snimkama kandidata "The Voice" iz cijelog svijeta. Iako ne govorim, niti pišem niti razumijem jezik zemlje u kojoj je ovaj par pjevao to mi ni ne treba jer jezik umjetnosti se uvijek razumije. Nisam mogao vjerovati da može biti ovako romantično kad si okrenut leđima - napisali su u komentarima obožavatelji The Voicea iz cijelog svijeta.