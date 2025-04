VIDEO Mrežama se širi gaf iz prijenosa sprovoda pape Franje na Novoj TV: 'Možemo ići zapaliti?'

Posljednji ispraćaj pape Franje spada među događaje koji privlače pažnju svjetske javnosti, pa je tako bio opsežno praćen i na hrvatskim televizijama. Tu se posebno ističe Nova TV, koja je ponovno odlično odradila svoj posao, a njeni novinari još jednom su se pokazali kao pravi profesionalci. Dio njih javio se iz Vatikana sa samog mjesta dešavanja, prenoseći tako najnovije informacije mnogobrojnom gledateljstvu, dok su ostali sve to budno pratili i analizirali iz studija. Prijenosi uživo, pogotovo oni poput današnjeg koji traju preko pet sati, u pravilu su stresni i ma koliko se novinari pripremali za takve prilike, uvijek se mogu dogoditi nepredviđene situacije. Iako se isprva sve činilo besprijekorno, društvene mreže još jednom su demonstrirale svoje 'šesto čulo' i dokumentirale sitan gaf jedne od najuvaženijih hrvatskih novinarki.

Naime, Nova TV organizirala je emisiju pod nazivom "Posljednji ispraćaj pape Franje", koju je vodila Romina Knežić. U studiju su joj se pridružili ugledni gosti kako bi analizirali i komentirali događanja iz Vatikana: dugogodišnja urednica vanjske politike i komentatorica Nove TV Ivana Petrović, Martina s. Ana Begić s Katoličkog bogoslovnog fakulteta, bivši veleposlanik pri Svetoj stolici Emilio Marin te stručnjak za protokol Zdeslav Perković. Emisija je tekla prema planu, uz izravne prijenose iz Rima i stručne analize u studiju. Međutim, u trenutku kada je voditeljica Knežić najavila kratki predah riječima: - Idemo poštovani gledatelji na kratak predah - dogodio se gaf. Prije nego što su se mikrofoni u studiju ugasili i krenule reklame, čulo se pitanje gošće Ivane Petrović upućeno voditeljici: - Koliko minuta? Je l' možemo mi ići zapaliti cigaru tu na hodnik? - odmah nakon čega je program prekinut reklamnim blokom.

Iako je sam trenutak u eteru trajao svega nekoliko sekundi, bio je dovoljan da ga netko snimi i podijeli. Isječak se munjevito proširio društvenom mrežom TikTok, ali i drugim platformama. Snimka je samo na TikToku u pet sati od objave prikupila preko 50 tisuća pregleda, postavši predmet brojnih komentara i dijeljenja. Ovaj događaj još je jednom pokazao kako u doba digitalnih medija i prijenosa uživo i najmanji trenutak nepažnje može brzo postati javan i viralan.

Ivana Petrović, koja se našla u središtu ovog događaja, jedna je od najpoznatijih i najcjenjenijih novinarki na hrvatskoj medijskoj sceni. S više od 30 godina profesionalnog iskustva, na Novoj TV radi od 2004. godine kao reporterka, komentatorica i urednica vanjske politike. Diplomirana je sociologinja, a novinarstvom se počela baviti 1990. godine, prvo na radiju, a zatim i na Hrvatskoj radioteleviziji (HRT). Njena karijera obilježena je brojnim priznanjima, uključujući stipendije BBC-ja, UN-a i američkog State Departmenta. Dvije akademske godine predavala je istraživačko novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te je koautorica priručnika "Istraživačko novinarstvo". Njena stručnost u vanjskoj politici i poznavanju Vatikana često je isticana, što je i bio razlog njenog gostovanja u specijalnoj emisiji.

Podsjetimo, Petrović je u intervjuu za Večernji list opisala svoja iskustva sa Svetim Očevima: - Više njih se rado sjetim, a posebno pape Benedikta XVI. Iako sam upoznala Ivana Pavla II. i aktualnog papu Franju, audijencije kod pape Benedikta su zaista bile nešto posebno. On je jedini od trojice papa s kojim ste, kada biste mu prišli, mogli komunicirati do jedne minute na jednom od četiri jezika. Primio bi za ruke i gledao ravno u oči, tako toplo, kao da nitko drugi na svijetu ne postoji osim vas. Na televiziji i u medijima doimao se kao hladan, a uživo totalna suprotnost. Nama novinarima dao bi na velikom značaju i govorio bi da je to jako težak posao. Bila sam na nekoliko audijencija i kod njega i kod pape Franje.

