Siječanj u CineStaru

Chalamet nagrađen Zlatnim Globusom za Marty Veličanstveni, ogroman interes za domaću komediju "Svadba" i triler "Nürnberg" o Göringovom zlu

CineStar
Foto: Promo
1/7
VL
Autor
Promo
15.01.2026.
u 14:14

Siječanj na kino program donosi atraktivnu kombinaciju nagrađivanih naslova, napetih žanrovskih filmova i domaćih premijera koje bi mogle obilježiti sezonu. U fokusu su filmovi koji već sada izazivaju velik interes publike – od naslova s aktualnim nagradama, do domaćeg projekta o kojem se najviše govori!

“Marty veličanstveni”: film koji dobiva dodatni zamah nakon Zlatnog globusa

CineStar
Foto: Promo

Interes za film dodatno raste nakon što je Timothée Chalamet upravo osvojio Zlatni globus za glavnu mušku ulogu. Riječ je o naslovu koji se uz izvrsnu Gwyneth Paltrow, izdvaja kao jedna od najzapaženijih glumačkih izvedbi sezone. U dojmljivoj priči o mladiću čiji san svi preziru — ali koji je spreman proći kroz pakao i vratiti se jači u nezaustavljivoj potrazi za veličinom, “Marty Veličanstveni” je prava epska je priča o ambiciji, onoj koja nema alternativu.

“Nürnberg” stiže 15. siječnja, a dan kasnije i u okviru “Kino & vino” večeri

CineStar
Foto: Promo

Predvođen dobitnicima Oscara Russellom Croweom i Ramijem Malekom te nominiranim Michaelom Shannonom, “Nürnberg” je snažan triler u distribuciji Blitza, koji donosi priču o uspostavi povijesnih suđenja članovima nacističkog vrhovnog zapovjedništva za ratne zločine počinjene tijekom Drugog svjetskog rata. Film je temeljen na hvaljenoj knjizi Jacka El-Haija “The Nazi and the Psychiatrist”. Radnja je smještena u neposredno razdoblje nakon Drugog svjetskog rata, dok se svijet suočava s razotkrivenim užasima Holokausta. Američki vojni psihijatar, bojnik Douglas Kelley dobiva izniman zadatak: procijeniti mentalno stanje Hermanna Göringa, Hitlerova zamjenika, kao i drugih visokih nacističkih dužnosnika. No, ubrzo se nađe zarobljen u psihološkom dvoboju s Göringom, čija karizma i lukavstvo razotkrivaju trijeznu istinu da i obični ljudi mogu počiniti nezamislivo zlo. “Nürnberg” na redovni program ulazi 15. siječnja, dok je 16. siječnja dostupan i kroz “Kino & Vino” događanja koja uključuju i tasting vina by Kutjevo, u kinima Kaptol Boutique Cinema, Z Centar i Mall of Split.

Horor “Ben: Primitivna prijetnja” ulazi 15. siječnja

CineStar
Foto: Promo

Od redatelja horor hita Stranci: Noćni plijen dolazi još jedan koji pomiče granice žanra – brutalan, napet i potpuno nepredvidiv; “Ben: Primitivna prijetnja”. Na program dolazi 15. siječnja, a u njemu će uživati svi ljubitelji žanra jer je vizualno raskošan i stiliziran u duhu klasičnih “old school” slashera i savršeno spaja adrenalinsku akciju i brutalnu napetost.

“Svadba”: dugoočekivana domaća komedija s velikom postavom i rasprodanim pretpremijerama

CineStar
Foto: Promo

Najveću pozornost domaće publike već sada privlači Svadba” u distribuciji Duplicata; nova domaća komedija redatelja i scenarista Igora Šeregija. Film dolazi s jednom od najjačih glumačkih postava u novije vrijeme: Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Anđelka Stević Žugić, Dejan Aćimović, Srđan Žika Todorović, Linda Begonja i drugi. Radnja prati Miljenka, uspješnog hrvatskog poduzetnika koji na dan 50. rođendana doznaje da mu se poslovno carstvo urušava. U isti dan stiže još jedan šok: kći iz Londona javlja da je trudna i zaručena, a otac djeteta je sin srpskog premijera. Dok se obitelj lomi pod pritiskom, Miljenkov poslovni savjetnik u novonastaloj krizi vidi priliku za spas kompanije, bez obzira na cijenu. Pretpremijerne projekcije možete pogledati već od 20. siječnja diljem Hrvatske – mnoge su dvorane na već rasprodane, zato požurite po svoja mjesta!

“Poziv u pomoć”: kad se uloge iznenada preokrenu 

CineStar
Foto: Promo

Od zadnjeg četvrka u siječnju na programu je i “Poziv u pomoć”, film redatelja Sama Raimija o uredskoj službenici koja je godinama bila izložena pritisku i ponižavanju od strane šefa, a nakon avionske nesreće preuzima njegovu ulogu – sada je ona ta koja vodi. Inteligentan scenarij i majstorska režija izdvaja ovaj film kao jedan od psihološki najangažiranijih horor-trilera posljednjih godina. Film dokazuje da najstrašnije bitke nisu uvijek one protiv prirode — već one koje vodimo jedni protiv drugih. 

“Melania”: film o prvoj dami Amerike od 30. siječnja

CineStar
Foto: Promo

Mnogi ga očekuju s velikim zanimanjem jer “Melania” donosi dosad neobjavljen uvid iza kulisa jednog od najzahtjevnijih razdoblja u životu prve dame Sjedinjenih Američkih Država. Film se fokusira na dvadeset dana uoči predsjedničke inauguracije u siječnju 2025., a cijela priča ispričana je iz osobne perspektive same Melanije Trump.

Paris Hilton u 4DX i ScreenX formatima

CineStar
Foto: Promo

Sam kraj mjeseca u CineStar donosi i glazbeno dokumentarni film “Infinite Icon: A Visual Memoir”, o ekstravagantnom životu Paris Hilton. Vidjet ćete desetljeća osobnih arhiva, nikad viđenih kućnih snimki i kadrova s iskrenim intervjuima i nastupima koji prate njenu transformaciju - od žene koju je medijski stroj utišao do umjetnice koja je kao feniks. Ulaznice su već u prodaji.

Naslovi koji konstantno privlače publiku su “Kućna pomoćnica”, blockbusteri “Avatar: Vatra i pepeo” te “Greenland 2: Migracija”, nastavak provokativnog i napetog hita “Greenland” s Gerardom Butlerom u glavnoj ulozi, a posebno izdvajamo i dobitnika Zlatnog Globusa “Hamnet” koji se vraća na program. 

Uživajte u sedmoj umjetnosti i doživljaju velikog platna u CineStar kinima te Kaptol Boutique Cinema, a za više informacija i ulaznice posjetite cinestarcinemas.hr.

CineStar

