VIDEO Lucija Lugomer obratila se hejterima koji ju kritiziraju zbog debljine: 'Ja ovdje vidim velik problem'

Plus size manekenka Lucija Lugomer nedavno je stala u obranu Lane Jurčević koju su 'napali' zbog par kilograma viška, a sada se i sama odlučila obratiti hejterima koji često kritiziraju njezin izgled. Lucija je objavila video u kojem pokazuje sve svoje nesavršenosti i višak kilograma na bedrima, trbuhu i ispod ruke.

"Ja vidim ovdje jedan veliki problem, a to je da se još više trebamo držati skupa i podržavati jedna drugu!!! Usput - primijetila sam da bi bilo dobro da napravim i pregled sluha obzirom da više ne čujem tuđa mišljenja", napisala je Lucija i uputila važnu poruku svim ženama.



"Žene, zapamtite - ti nisi mana i ti nisi nedostatak!!!! Ljubim vas i uživajte svake sekunde svoga života jer on je jednako unikatan baš kao i vi same", dodala je Lugomer.

Inače, Lucija se nedavno prisjetila početka svoje karijere modela prije 7 godina, a tom je prilikom otkrila i s čime se sve susretala kroz godine bavljenja tim poslom. "Sve je krenulo tako da sam prvo (i najbitnije) bila model u Illamasqua školi odnosno na Illamasqua tečaju šminkanja gdje sam upoznala svoju Meri, Iskru i Mašu, a tečaj si tada nikako nisam sama mogla priuštiti, no sjećam se i dan danas sreće kada sam shvatila da ću moći svejedno biti tamo i učiti, ali na nešto drugačiji način od zamišljenog", započela je Lucija svoju objavu pa otkrila da je to bio trenutak koji joj je preokrenuo život.

"Naime, od ovog trena moj svijet okrenuo se naglavačke. Doslovno. Smogla sam snage napokon prekinuti lošu vezu, počela sam raditi, postala konstantnija na treninzima te sam naučila zauzeti se za sebe. Jako puno loših ljudi prošlo je tada kroz moj život i teško mi je opisati vam kroz kakve manipulativne situacije me doveo ovaj posao, a ja tada ništa od toga nisam znala prepoznati. Svega je tu bilo, a ponajviše korupcije, alkohola, droge, lažnog smijanja i zabijanja noža u leđa. Da, izgovorila sam to. Želudac mi se okreće od pomisli da sam u jednom trenu morala biti pored toga", otkrila je Lugomer. "No, došli su mi prekrasni ljudi koji su prepoznali moj potencijal. S nekima sam u kontaktu i dan danas te ono najbitnije je da se i danas mogu na sve to dobro nasmijati. Baš mi bude oko srca toplo kada vidim ove slike i vratim se u vrijeme tolikih mogućnosti i nemogućnosti. Što smo ‘nas dvije’ naučile od tada, čovječe! Kad bih bar mogla zagrliti ovu Luciju sa slike. Koliko je bitno biti svoj i ostati svoj", zaključila je Lugomer.

Foto: Instagram screenshot

