VIDEO Kristina i Marko iz 'Braka na prvu' uživaju na obali: 'Pa vi stvarno niste glumili ljubav'

Da mnoge svjetski poznate zvijezde ljetuju na Jadranu, svima je već dobro poznato, a na našoj obali možemo sresti i domaća poznata lica. Neki od njih su kandidati RTL-ovog sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" Kristina i Marko. Par je to koji je imao buran razvoj ljubavi u showu, a jedini je par posljednje sezone koji je ostao zajedno. Oni ovih dana uživaju na obali, a njihove zajedničke fotografije oduševile su pratitelje na društvenim mrežama. Sada su podijelili video na društvenim mrežama kako uživaju na brodu na moru. Nasmijano su pozirali kameri pa su potom izmijenili i poljubac. Neke pratitelje video je iznenadio.

'Znači, vi stvarno niste glumili zaljubljenost, a ja i pola Hrvatske mislili da jeste. Ugodno ste me iznenadili i sretno vam', napisao im je jedan pratitelj.

Nedavno su za RTL priznali i kako planiraju useliti zajedno, ali i kako su si upoznali obitelji.

- Otkrio sam da je Tina super kulerica. Jako brižna osoba. Brine o svojoj obitelji - i široj i užoj. Kuha odlično i kroz tu obitelj sam osjetio koliko je brižna i osjećajna osoba. To su neke nove stvari koje sam osjetio - otkrio je Marko.

- Marko je zaista brižna osoba. Ona osoba na koju se možeš osloniti u svakom trenutku. To mi jako puno znači i cijenim svaki njegov trud i svaku malu sitnicu koju napravi za mene. Jako je brižan i osjećajan i to mi svakako odgovara - bila je Kristina puna riječi hvale za Marka.

Nakon showa, Kristina i Marko nastavili su se družiti s Doris i Hrvojem koji su također tražili ljubav u petoj sezoni 'Braka na prvu'.

'Super ste vas četvero. Mislim da bi Doris i Hrvoje išli super skupa kao par', 'Divno društvo', 'Dvije najjače osobe, logično da su svi bili ljubomorni', neki su od komentara.

Inače, Marko i Kristina u show nisu ušli kao par. Kristina je bila spojena s Franjom, a Marko s Irmom, no niti jedno od njih u tim odnosima nije vidjelo budućnost pa su molili stručnjake za zamjenu parova.