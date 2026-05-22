FOTO Slavni pjevač stigao u Crnu Goru! Obožavatelji ga dočekali u zračnoj luci

Pjevač Ricky Martin stigao je u Podgoricu, gdje će u četvrtak održati veliki koncert povodom obilježavanja 20. obljetnice obnove neovisnosti Crne Gore. Njegov dolazak izazvao je golemo zanimanje javnosti i medija diljem regije. Pjevač je sletio u podgoričku zračnu luku, gdje su ga dočekali zaposlenici i brojni obožavatelji. Fotografije iz zračne luke brzo su se proširile društvenim mrežama.

Podsjetimo, koncert će se održati na Trgu neovisnosti u Podgorici, a ulaz će biti besplatan za građane i posjetitelje. Organizatori najavljuju da je riječ o jednom od najvećih glazbenih događaja u regiji ove godine.

Ricky Martin ranije je putem Instagrama poručio: "Crna Goro, vidimo se uskoro", čime je dodatno pobudio interes publike. Osim njega, tijekom višednevne proslave nastupit će i brojni izvođači iz regije, među kojima su Sergej Ćetković, Knez i Bojan Marović.

Dodajmo da pjevač ubrzo dolazi i u Hrvatsku i to 19. lipnja. Ricky će nastupiti u pulskoj Areni gdje će izvesti najveće hitove poput "Livin' la Vida Loca" i "María".