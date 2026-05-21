Iznenadit će vas koliko je glavni glumac iz 'Svi vole Raymonda' zarađivao od serije godinama nakon što je završila

Američki glumac Ray Romano najprepoznatljiviji je po svojoj ulozi u popularnoj humorističnoj seriji "Svi vole Raymonda", koja se na malim ekranima prikazivala od 1996. do 2005. godine. Premda je od emitiranja posljednje epizode prošlo već dva desetljeća, Romano i dalje ostvaruje iznimno visoke prihode zahvaljujući tantijemima. Uz njega su glumačku postavu činili Doris Roberts, Peter Boyle, Brad Garrett, Patricia Heaton te Madylin, Sawyer i Sullivan Sweeten. Prema navodima Vanity Faira i Forbesa, glumac od ovog hit-sitcoma godišnje uprihoduje oko 18 milijuna dolara.

Ovi su podaci objavljeni 2012. godine, sedam godina nakon što je serija završila s emitiranjem. Vanity Fair je tada pojasnio kako ti prihodi proizlaze iz ugovora o distribuciji, a Romana, čija se imovina danas procjenjuje na 200 milijuna dolara, svrstali su među najplaćenije televizijske zvijezde. U to su se vrijeme na istom popisu nalazila i imena poput Ashtona Kutchera, Tima Allena, Patricka Dempseyja, Hugha Laurieja i Marka Harmona, koji su tada također bili zvijezde gledanih serija. Romano je kroz svih devet sezona tumačio lik sportskog novinara Raya Baronea, dijeleći ekran s Patricijom Heaton, Bradom Garrettom te pokojnim Doris Roberts i Peterom Boyleom. Tijekom snimanja finalne sezone, glumac je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao najplaćeniji televizijski glumac po epizodi, s obzirom na to da mu je honorar za svaku iznosio gotovo 2 milijuna dolara.

Zbog tako visokih primanja, Romano se suočio s nezadovoljstvom kolega koji su tražili povišice nakon što su saznali kolika je razlika u njihovim plaćama. Glumac je 2003. godine priznao kako je takva reakcija bila očekivana čim su podaci o njegovoj zaradi dospjeli u medije. Također je napomenuo kako bi i sam postupio jednako kao i njegovi kolege, koji su na koncu ipak uspjeli ispregovarati veće honorare. Nedavno, u studenome, Romano, Garrett i Heaton ponovno su se okupili kako bi obilježili 30. godišnjicu početka serije, pritom se prisjetivši preminulih kolega Roberts i Boylea. Ipak važno je napomenuti da se glumcima iz starijih serija potpuno promijnila financijska situacija kada su se pojavili streaming servisi, pa neki od njih tvrde da dobivaju jedva jedan cent mjesečno od serija u kojima su prije glumili.