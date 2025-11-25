Naši Portali
UŽIVAJU!

VIDEO Ivana i Mile Kekin objavili sretne vijesti, pljušte čestitke raznježenih obožavatelja

Na današnji dan 1971. rođen je glazbenik i tekstopisac Mile Kekin
25.11.2025.
u 17:12

Saborska zastupnica Ivana Kekin na TikToku je podijelila emotivan trenutak iz privatnog života. Sa suprugom, glazbenikom Milom Kekinom, slavi 19. godišnjicu veze, a dirljivom porukom raznježila je brojne pratitelje

Poznati par Ivana i Mile Kekin ima poseban razlog za slavlje. Saborska zastupnica je na svom TikTok profilu objavila video ispunjen obiteljskim fotografijama, otkrivši kako slave 19 godina veze. Uz kompilaciju uspomena, Ivana je suprugu posvetila dirljive riječi. - 19 godina kasnije, još jedna prilika za: jesam ti rekla. Odmah sam znala da si moj čovjek. I da se mogu k’o nekad vratiti na početak, opet bih izabrala tebe. Sretna nam godišnjica, ova i sljedećih 100! - napisala je Kekin u opisu videa u kojem frontmen Hladnog piva na gitari svira pjesmu "Moj mali je opasan" uz vokalnu pratnju njihove kćerkice Miše.

Ubrzo nakon objave, ispod videa su počele pristizati brojne čestitke. Pratitelji su im poželjeli sreću, a neki su se prisjetili i susreta s parom u svakodnevnim situacijama, poput kupovine na tržnici Dolac, ističući koliko su normalni i jednostavni unatoč javnoj eksponiranosti. Komentari poput: - “Sretna godišnjica, i ja vam ih želim još 100”, “Sretno dalje u istom stilu” - samo su potvrdili koliko je bračni par Kekin cijenjen u javnosti.

Ivana i Mile u braku su od 2007. godine i imaju dvoje djece, starijeg sina Vitu i mlađu kćer Mišu, a iako rijetko govore o privatnosti, poznato je da je temelj njihova odnosa međusobna podrška. To se posebno pokazalo važnim otkad je Ivana ušla u politiku, a njezin angažman u Hrvatskom saboru zahtijevao je novu organizaciju obiteljskog života. Ranije je otkrila kako je Mile preuzeo velik dio kućanskih obaveza kako bi joj olakšao.

Na današnji dan 1971. rođen je glazbenik i tekstopisac Mile Kekin
1/29

- Moj suprug i ja imamo dogovor, zna se što tko u kućanstvu otprilike radi. Moram reći kako je moj suprug, otkad sam ja u saboru, gdje je moj posao jako nestrukturiran i traje zapravo čitave dane, a nekad i noći, zaista puno uskočio te je preuzeo na sebe jako, jako puno - kazala je Kekin. Dok je ona glavna za kuhinju, on je zadužen za čistoću, a školske obveze djece dijele po područjima - Ivana za STEM, a Mile za jezike - čime dokazuju da su savršeno uigran tim.
