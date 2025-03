VIDEO Evo kakvo je znanje Marka Bošnjaka o Eurosongu! Na ova pitanja u kvizu nije znao odgovor

Nakon izlaska naše druge epizode, već sad popularnog podcasta Show², gdje su voditelji Zvonimir Milaković i Samir Milla ugostili glazbenika i našeg ovogodišnjeg predstavnika na Euroviziji - Marka Bošnjaka, reakcije se ne stišavaju. Tisuće komentara ostavljeno je ispod isječaka naših videa i samih članaka na društvenim mrežama. Dok ga jedni kude, drugi ga zdušno brane, no jedno je sigurno - Marko Bošnjak nikog ne ostavlja ravnodušnim!

Razgovor su započeli temama o pobjedi na Dori, očekivanjima na Euroviziji, negativnim komentarima okoline i kako se bori s njima. Marko je našim voditeljima otkrio i to da je dobio prijetnje, a njegova "block lista" na društvenim mrežama ipak nije iz dana u dan sve veća. No, on je nepokolebljiv u namjeri da ostane ono što jest - iskren i odvažan. Otvoreno je govorio i o svom djetinjstvu koje je bilo isprepleteno vršnjačkim nasiljem i maltretiranjem, povezanosti s obitelji te borbi roditelja da prihvate njegovu seksualnu orijentaciju.

Ono što je svakako zanimljivo jest da je Marko prije nego je pobijedio na Dori započeo sa sudjelovanjem u showu "Tvoje lice zvuči poznato", a zbog pobjede je ipak morao odustati od tog natjecanja. - Od showa "Tvoje lice zvuči poznato" odustao sam u namjeri da Hrvatsku na Euroviziji predstavim što bolje. Za Euroviziju smo potpuno izmijenili koncept od onoga koji je bio na Dori, pa će tako biti drugi kostimi, scenografija i svjetla. Drugi kolač - ispričao nam je simpatično.

Svi smo se nasmijali njegovoj maski Mladena Grdovića u showu "Tvoje lice zvuči poznato". - Trebalo mi je vremena da uđem u tu ulogu. Mislim da je to super zanimljiv projekt, a sve je to bilo zahtjevno uskladiti. Znao sam po pet sati sjediti na stolici kako bi me transformirali u drugu osobu i to nije nimalo jednostavno. Nekad bi nas sredili malo bolje, a nekad malo lošije, kao što se i moglo vidjeti. Snimali bismo taj show jako dugo, ali na kraju dana odeš kući sretan - dodao je 21-godišnjak. Marko Bošnjak s našim voditeljem zapjevao je izvanvremenski hit Zdravka Čolića - "Glavo luda", a simpatičnom izvedbom mnoge su i nasmijali - pogledajte u videu ispod.

Bošnjak je s našim voditeljima odigrao i dvije zanimljive igrice - "Kviz znanja" o Euroviziji te igricu "Ili ili". U "Kvizu znanja" postavljena su mu pitanja o povijesti Eurovizije i nekim našim najzanimljivijim nastupima i predstavnicima, a više detalja doznajte u videu ispod. Naravno, u nastavku možete pogledati i cijeli intervju druge emisije Show²!

VIDEO Marko Bošnjak: 'Branio sam se šestarom u školi, a roditelji su jedva prihvatili što sam gay'