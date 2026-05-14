Novi trodnevni festival u srcu Baranje! FRAN Fest u Dražu 25. - 27. lipnja

ABOP, Mayales, Artan Lili, Atheist Rap, Kandžija, E-Play i KaliKamo predvode niz od tridesetak bandova i DJ-a koji će nastupiti na trodnevnom FRAN Festivalu u baranjskom mjestu Draž. Uz hrvatske izvođače i goste iz Srbije, nastupit će i Badass Bengston iz Švedske te Digital Warfare iz Njemačke!

Baranja dobiva nezavisni alternativni festival na otvorenome – FRAN Fest koji će se držati od 25. do 27. 6. na ekološkom gospodarstvu FReedom Art & Nature (FRAN) koji se prostire na čak 100.000 m2. Publiku očekuje dnevni i večernji program koji će biti ispunjen glazbom i sjećanjem na prerano preminuloga Frana Kovačevića, organizatorova sina.

Kroz tri dana u Dražu će uz glazbene zvijezde kao što su ABOP, Mayales, Artan Lili, Atheist Rap, Kandžija, E-Play i KaliKamo, nastupiti još niz zanimljivih bandova s alternativne glazbene scene.

Nastupit će i slavonsko-baranjske punk snage, dok će dio popratnih sadržaja kreirati i Franovi školski prijatelji.

“Nezavisni alternativni festival pokrenut u čast našem sinu, bratu i fenomenalnom prijatelju Franu Kovačeviću, koji nas je zbog leukemije napustio prerano (2019.), ali zauvijek i dalje ostavlja neizbrisiv trag u našim srcima. Ovaj festival je nastao iz ljubavi, sjećanja i želje da iz boli stvorimo nešto lijepo. Mjesto gdje će se ljudi povezati s prirodom i glazbom i postati jedno, mjesto gdje će se slaviti umjetnost, život i sloboda”, kaže Franov otac Goran Kovačević koji je ujedno i organizator Festivala.

Goran će prvog dana Festivala, zasvirati sa svojim kultnim osječkim punk bandom Die Hausers i predstaviti materijal s nove ploče.

Bit će to za njih posebno emotivni koncert. Goranov sin Fran bio je obožavatelj alternativnih festivala i koncerata, a prvi je otpogovao već s 15 godina kao vjerni pratitelj oca i strica (“Psiho” Goran – Die Hausers) i Mengele (Srđan – bivši član banda Gužva u 16-ercu)). Životna mu je želja bila da etablira svoj festival koji je želio voditi, kao i upisati fakultet dramske umjetnosti. Sada obitelj, prijatelji i poznanici organiziraju njegove snove. Obitelj želi da kroz ovaj događaj Fran i dalje bude među nama – u pjesmi, osmijehu, u svakom zagrljaju i svakom dobrom čovjeku koji dođe”.

Ulaznice

Ulaznice su dostupne na https://franfestival.com/. Za potpuni doživljaj lokacije i uživanje u raznovrsnom programu, dostupan je i besplatni kamp uz kupljenu ulaznicu. Osigran je i najam šatora (5 eura po danu).