Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Baranja dobiva alternativni festival

Novi trodnevni festival u srcu Baranje! FRAN Fest u Dražu 25. - 27. lipnja

Fran Kovačević
Foto: Goran Kovačević
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
14.05.2026.
u 18:20

ABOP, Mayales, Artan Lili, Atheist Rap, Kandžija, E-Play i KaliKamo predvode niz od tridesetak bandova i DJ-a koji će nastupiti na trodnevnom FRAN Festivalu u baranjskom mjestu Draž. Uz hrvatske izvođače i goste iz Srbije, nastupit će i Badass Bengston iz Švedske te Digital Warfare iz Njemačke!

Baranja dobiva nezavisni alternativni festival na otvorenome – FRAN Fest koji će se držati od 25. do 27. 6. na ekološkom gospodarstvu FReedom Art & Nature (FRAN) koji se prostire na čak 100.000 m2. Publiku očekuje dnevni i večernji program koji će biti ispunjen glazbom i sjećanjem na prerano preminuloga Frana Kovačevića, organizatorova sina.

Kroz tri dana u Dražu će uz glazbene zvijezde kao što su ABOP, Mayales, Artan Lili, Atheist Rap, Kandžija, E-Play i KaliKamo, nastupiti još niz zanimljivih bandova s alternativne glazbene scene.

Nastupit će i slavonsko-baranjske punk snage, dok će dio popratnih sadržaja kreirati i Franovi školski prijatelji.

“Nezavisni alternativni festival pokrenut u čast našem sinu, bratu i fenomenalnom prijatelju Franu Kovačeviću, koji nas je zbog leukemije napustio prerano (2019.), ali zauvijek i dalje ostavlja neizbrisiv trag u našim srcima. Ovaj festival je nastao iz ljubavi, sjećanja i želje da iz boli stvorimo nešto lijepo. Mjesto gdje će se ljudi povezati s prirodom i glazbom i postati jedno, mjesto gdje će se slaviti umjetnost, život i sloboda”, kaže Franov otac Goran Kovačević koji je ujedno i organizator Festivala.

Goran će prvog dana Festivala, zasvirati sa svojim kultnim osječkim punk bandom Die Hausers i predstaviti materijal s nove ploče. 

Bit će to za njih posebno emotivni koncert. Goranov sin Fran bio je obožavatelj alternativnih festivala i koncerata, a prvi je otpogovao već s 15 godina kao vjerni pratitelj oca i strica (“Psiho” Goran – Die Hausers) i Mengele (Srđan – bivši član banda Gužva u 16-ercu)). Životna mu je želja bila da etablira svoj festival koji je želio voditi, kao i upisati fakultet dramske umjetnosti. Sada obitelj, prijatelji i poznanici organiziraju njegove snove. Obitelj želi da kroz ovaj događaj Fran i dalje bude među nama – u pjesmi, osmijehu, u svakom zagrljaju i svakom dobrom čovjeku koji dođe”.

Ulaznice

Ulaznice su dostupne na https://franfestival.com/.  Za potpuni doživljaj lokacije i uživanje u raznovrsnom programu, dostupan je i besplatni kamp uz kupljenu ulaznicu. Osigran je i najam šatora (5 eura po danu).

Ključne riječi
Baranja Draž Fran festival

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
U VINTAGE INDUSTRIAL BARU

Sunčani Fest stiže u Zagreb. Akustični showcase najavljuje novo izdanje festivala

Festival je u kratkom vremenu od lokalne inicijative prerastao u manifestaciju s prepoznatljivim glazbenim i humanitarnim identitetom. Pokrenut je 2024. godine nakon dugogodišnje borbe Mihaela Fertelmeša, mladića iz Kutine, s rijetkim sarkomom. Nakon Mihaelove smrti 2025. godine, festival je nastavio rasti kroz misiju Udruge Sunčani put, koja pruža podršku oboljelima od sarkoma i njihovim obiteljima

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!