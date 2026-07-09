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VIDEO Bondova djevojka hrvatskih korijena uživa na Jadranu! Evo što radi, pohvalila se na mrežama

Foto: Instagram screenshot
1/43
VL
Autor
Vecernji.hr
09.07.2026.
u 17:00

Ivana je objavila video u kojem sa šogoricom priprema mahune, jedno od jela koje mnoge podsjeća na ljeto i domaću kuhinju

Holivudska glumica hrvatskih korijena Ivana Miličević (52) posljednjih dana odmara u Hrvatskoj, a dio atmosfere s Jadrana podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu. Ivana je objavila video u kojem sa šogoricom priprema mahune, jedno od jela koje mnoge podsjeća na ljeto i domaću kuhinju. "Ovo je baš jedna tipična hrvatska objava. Pripremam mahune sa svojom šogoricom. Svaki dan provodimo ovako, pripremamo najukusniju i najjednostavniju hranu za plažu. Sendviče, puno voća... Živimo svoj san", napisala je. Dodala je i da dane trenutačno provodi uz more, mir, ljubav i obitelj, a pratiteljima je poručila da Hrvatsku svakako uvrste na popis mjesta koje žele posjetiti. Ponudila im je i pomoć oko odabira najboljeg vremena za dolazak te lokacija koje vrijedi obići.

Inače, Ivana je djetinjstvo provela u Detroitu, kamo su se njezini roditelji preselili kada je imala pet godina. Tijekom karijere često je isticala koliko je vezana uz Hrvatsku, a u intervjuima je više puta govorila da se gotovo svakog ljeta vraća na Jadran.

Šira publika upoznala ju je kroz brojne filmske i televizijske uloge. Najpoznatija je po ulozi Carrie Hopewell u seriji "Banshee", a pojavila se i u filmovima "Casino Royale", "Nebo boje vanilije" i "Zapravo ljubav". Glumila je i u serijama "Stotina" i "Gotham", čime je postala jedno od najpoznatijih glumačkih imena hrvatskih korijena u Hollywoodu.

Miličević je već godinama u braku s irskim ugostiteljem Paddyjem Hoganom. Par je vezu dugo držao podalje od javnosti, a vjenčali su se u prosincu 2018. godine. U travnju iste godine dobili su sina Phoenixa Jedija Hogana. Ivana je tada na društvenim mrežama podijelila vijest o rođenju prvog djeteta i napisala koliko je sretna zbog obitelji koju su stvorili.

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Ključne riječi
Jadran Ivana Miličević showbiz

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