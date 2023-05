Vesna Škare Ožbolt stigla na modnu reviju u društvu kćeri Valentine (30)

U tri sjajne modne večeri Atelier The Future predstavio je sveukupno osam markantnih dizajnerskih imena hrvatske modne scene. U samoj završnici događanja svoje je autentične modne priče ispričalo čak njih šest – Arileo, Marina Design, Martina Herak, ANSON'S, Jalizé Couture i LukA. Svojim su izlazima svim modnim entuzijastima u redovima Z Centra pružili širok spektar dobro probranih tkanina, modela i krojeva koji će zasigurno obilježiti nadolazeću sezonu, ali ujedno i ispunili istinsku svrhu ove modne platforme.

Posljednju večer modnog showa otvorio je brend Arileo iza kojeg stoji bračni par Pirić sa svojom jubilarnom dvadesetom kolekcijom koja je, nakon splitske, predstavljena i zagrebačkoj publici. Inspirirana je dalmatinskom kulturom s carom Dioklecijanom te njegovom ženom Priskom kao muzom, što se ogleda u draperijama i naborima prenesenima na kreacije. Skulptura rimskoga kipa, prepoznatljive toge i slični odjevni komadi antičkoga razdoblja glavna su nit vodilja protkana kroz puderaste nijanse brenda Arileo. Kolekcija je to namijenjena ženi elegancije, a ogleda se u čistim linijama i razrađenoj konstrukciji predstavljenih haljina i kombinezona.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Marina Design svoj je izlaz pred modne poklonike prikazala kao minimalističku viziju elegantnog i ležernog stila većinski baziranog na unisex elementima. S idejom da oni koji odaberu upravo ove komade ostanu autentični, ali i da se međusobno prihvaćaju u svojoj sličnosti kolekciju čine basic svakodnevni komadi poput sakoa, odijela, haljina i košulja koji su dio svačijeg ormara, ali ovaj put s iznimnom konstrukcijskom razradom uz naglasak na detalje. Iako na prvu obični, njihov šarm leži u ideji i, prije svega, posebnoj pažnji uloženoj u kvalitetu procesa izrade. Materijali su prirodni, boje većim djelom monokromatske s kolorističkim akcentima žute i zelene boje prošaranih kroz zanimljive trench kapute, komplete i jakne.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Nova kolekcija dizajnerice Martine Herak i ove se sezone ističe po upotrebi prirodnih materijala i ekscentričnih krojeva. S naglaskom na održivost mode, Herak je i u ovom predstavljanju ostala vjerna monokromatici i oslikanim dijelovima tkanina kojima potvrđuje svoju unikatnost. Kao glavne boje kroz cijeli niz protežu se bijela - simbol početka i čistoće, ljubičasta – znak umjetnosti i kreativnosti te crna koja odiše snagom moći. Upravo zbog toga cijela kolekcija nosi ime „Alba“, talijanski naziv za zoru, dio dana kada se priroda i čovjek bude, početak igre svjetla i sjene. Ta je igra bila prisutna i na modnoj pisti kroz savršeno usklađen prikaz kolekcije, a jedinstvenost, lepršavost, sofisticiranost, udobnost i praktičnost svakako su njezina glavna obilježja.

Jalizé Cotoure Iza kojeg stoji Alisa Djimsiti novom kolekcijom „CIAO AMORE“, inspiriranom onim najboljim od ljeta, nastavlja njegovati ženstvenu, sofisticiranu estetiku, uz uvijek aktualne tonove, ali i komade koji dolaze u pravom ljetnjem koloritu. Kolekcija je bogata glamuroznim, chic komadima, koji donose fuziju ženstvenosti i aktualnih trendova. Bez obzira je li u pitanju beachwear, dnevna ili večernja kombinacija, svaki komad kolekcije veliča ljepotu žene jednostavnim, ali ujedno i glamurozno - classy outfitima uz profinjene detalje kojima se uvijek iznova vraća. Kao sinonim za eleganciju i snagu, Jalizé izuzetnu pažnju poklanja visokokvalitetnim trikotažnim komadima od luksuznih materijala, koji nikada ne izlaze iz mode. Jalize stil je i ovdje jedinstven, baš kao i žene koje su prepoznale ovaj brend.

Treće izdanje Ateliera zaokružio je LukA vrativši se na scenu s kreacijama svoje cjelogodišnje kolekcije inspirirane izlaskom sunca, mirnoćom i toplinom. Kolekcijom dominira pretapanje između crnog pigmenta i kadmij žute nijanse koja traži poseban način razumijevanja, ali u sinergiji s naglašenim krojevima i zahtjevnim konstrukcijama poput mašni i perja predstavlja jedinstveni potpis brenda Luke Grubišića. Kako su ljubitelji brenda navikli na finoću prirodnih materijala, tako je i ova kolekcija ispunila postavljena očekivanja izborom istih. U predstavljenim dizajnima brend nastoji projicirati ljepotu žene kroz komade koji u isto vrijeme mogu biti i nosivi i izazovni, a variraju od simetričnosti do plisiranosti.

Publika je imala priliku vidjeti i ovosezonsku ANSON'S mušku kolekciju različitih brendova predstavljenu kroz cijeli niz urbanih svakodnevnih odjevnih komada – majici, traperica, jakni, košulja i modnih dodataka uz dašak elegantnijih kombinacija krojenih prema očekivanjima modernog muškarca koji je uvijek u trendu.

Održan je i plesni show za Opel, u suradnji s plesnim centrom Tala te koreografkinjom Larisom Lipovac Navojec.

Iz prvih redova, šaroliku prezentaciju dizajnerskih kreacija, pratila su brojna poznata lica iz društvenog života Hrvatske poput Nikoline Pišek, Vesne Škare Ožbolt, Tihane Harapin Zalepugin, Hane Hadžiavdagić Tabaković, Nevena Ciganovića, Lane Pavić, Zorana Aragovića, Boudoira, Jurice Pađena, Jure Stublića te brojnih drugih. Škare Ožbolt na reviju je stigla u društvu kćeri Valentine (30) koja je po struci arhitektica, a njezina je majka jednom prilikom otkrila i da joj je kći privatna stilistica.

05.05.2023., Zagreb - Trece izdanje modne platforme ATELIER The Future: Arileo, ANSON'S ,Jalize Couture, LukA , Martina Herak, Marina Design. Vesna Skare Ozbolt i kcer. Photo: Boris Scitar/PIXSELL Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- Često me modno savjetuje, ali moram priznati da je katkada poslušam, a nekada ipak ne - izjavila je političarka svojedobno za Večernji list. Uz Valentinu, Vesna ima i sina Tina (23). On je sedam godina bio član ZKM-a, a prošle je godine upisao i ljetnu školu glume u Los Angelesu. Pojavio se i u drugoj sezoni hvaljene serije 'Nestali'. Zanimljivo je i da je taj perspektivni mladić i kada je obrazovanje u pitanju krenuo majčinim stopama pa trenutačno studira na Pravnom fakultetu. Pravo mu je velika strast, osobito borba za ljudska prava. - Upisao sam Pravni fakultet budući da sam kao srednjoškolac bio prisutan u mnogim debatnim klubovima u obliku simulacija Ujedinjenih naroda (MUN) po Europi i učio braniti stavove zemalja koje sam predstavljao. Svakako nije loše imati diplomu Pravnog fakulteta, ali jasno sam svima dao do znanja da je gluma moj prvi izbor - rekao nam je Tin prošle godine koji se ovih dana priprema za audiciju za još jednu domaću seriju. Ne krije da bi jednoga dana volio raditi i s domaćim i s inozemnim redateljima i glumcima. Veliki uzori su mu Al Pacino, Mahershala Ali, Jude Law, Robert De Niro i Daniel Day-Lewis, a od redatelja Ridley Scott.

