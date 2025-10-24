Velika je sreća za mnoge da su se vratili Slow Horses, za još više novi Daryl Dixon

Slow Horses 5, Apple TV+

Kakva sreća za brojne fanove iznimne serije u kojoj je Gary Oldman još jednom pokazao kakav je glumac. Ekipa njegovog Jacksona Lamba ovaj put istražuje nešto doista suvremeno i stravično, a to je masovno ubojstvo usred Londona čija je prva meta, barem se čini, propagandist za jednog od kandidata za londonskog gradonačelnika. Nije lako, izgleda da je u sve upletena i jedna bliskoistočna sila, no “spori konji” moći će riješiti i tu tešku enigmu. “Slow Horses” su, dakle, agenti MI5 koji su negdje zgriješili, ponekad i teško, pa su zbog toga potrpani u Slough House, praktično smetište da ih se čim prije zaboravi, odnosno oni shvate da im je bolje da pronađu novi posao. Uz Oldmana tu je i dalje još jedno veliko ime, a to je Kristin Scott Thomas, uz raniju ekipu koja i dalje odlično funkcionira kao začin na briljantnu izvedbu Oldmana čiji Lamb je sarkastični, pripiti, neuredni i naduti genij čija je karijera malo skrenula. On sam nije, pa štofa ima i za više sezona od ovih pet koje su do sada napravljene.

Živi mrtvaci: Daryl Dixon 3, AMC

Ova sezona pogotovo potvrđuje kako je priča o Darylu Dixonu, i Carol, naravno, najuspjeliji spin-off “Živih mrtvaca”, iako mu se “hrvatska” priča iz New Yorka s Maggie i Neganom nije za odbaciti. No, ingeniozan koncept prebacivanja priče o apokalipsi mrtvih nevjerojatno je efikasan, a dopušta i gotovo beskrajno širenje. Tako se ova treća sezona odvija u Španjolskoj nakon što Daryl i Carol napuste Englesku. U Španjolskoj još jednom nailaze na neka nova društvena uređenja nalik srednjovjekovnima i ljude koji nastoje preživjeti. Samo, Norman Reedus koji se u priči trebao pojavljivati tek povremeno kao Daryl, uspio je lika uzdignuti do najpopularnijega uopće u seriji istisnuvši tako i samog Ricka Grimesa kojeg tumači Andrew Lincoln. Nekako je ispalo da ni spin-off o Ricku nije nešto dobar pa je Reedus ostao glavnom facom. I u životu je Reedus “faca’, snima i putopisno-motorističke priče, a u braku je sa zgodnom njemačkom glumicom Diane Kruger, nakon što je bio u braku s poznatom manekenkom Helene Christensen.

Tajkun 2, VOYO

Originalnim “Tajkunom” bili smo prilično oduševljeni jer se serija usudila ući u one neugodne istine o propasti Jugoslavije i stvaranju današnje Srbije. Jer je to i priča koja se lako velikim dijelom može prenijeti na bilo koju od republika bivše države. Ovaj je “Tajkun” drugačiji, riječ je o nekoj kriminalističkoj priči o dvije obitelji i velikom poslu s kriptovalutama, ali nažalost nije niti blizu toliko interesantan kao onaj prvi. Ipak, interes je, koliko vidimo, dobar, puno se piše, opet je u glavnoj ulozi Dragan Bjelogrlić, a uz njega naš Dejan Aćimović, i obojica funkcioniraju jako dobro, čak i bez prevelikog truda. Scenarij to ne traži, više traži od gledatelja jer je broj likova povelik, reklo bi se prevelik za prilično jednostavnu priču. Kako ovaj “Tajkun” ne nosi nešto opasno po strukture, malo je neobično da nije emitiran kada je planirano, još u rujnu 2023. Navodno, kažu u Telekomu Srbije, nije bilo dovoljno interesa na tržištu. Svejedno, serija jest interesantna iako ne toliko intrigantna.