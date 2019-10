Večernji te vodi na koncert Meri Cetinić!

Hrvatska glazbena diva Meri Cetinić se prvi put predstavila javnosti 1968. godine kada je pobijedila na natjecanju mladih pjevača "Raspjevano proljeće" u Splitu s pjesmom “Warm and tender love“ Percie Sledge-a.

Nakon toga gradi karijeru čijih četrdeset godina obilježava velikim slavljeničkim koncertom.

U koncertnoj dvorani Lisinski 17. listopada će proslaviti četrdeset godina od albuma prvijenca 'Meri', ali i četrdeset godina od velikog hita 'Čet’ri stađuna', ali i nastupiti u Zagrebu nakon čak dugih i predugih 15 godina.

U svojoj bogatoj karijeri, Meri Cetinić se može pohvaliti da je izdala 23 albuma i 18 singlova. Kao skladatelj ili izvođač je surađivala i stvarala s jako puno velikana domaće, ali i inozemne glazbene scene. Poznate su i njezine mnogobrojne suradnje s klapama u kojima daje svoj specifičan otisak kada spaja soul, dalmatinsku tradicionalnu melodiju, jazz, pop. Glazbenica je čest gost na Festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku s vlastitim skladbama: “Rijeka bez povratka”, “Griža”, “Kruh i sol”, “U samoći prolazi mi vrime” za koje su joj dodijeljena i brojna priznanja.

Osim uspješne karijere na domaćem tlu, Meri je čitavu svoju karijeru održavala brojne solističke koncerte i turneje po Kanadi, SAD i Australiji.

Ove godine je dobila i veliko priznanje za svoj dugogodišnji rad - Nagrada za životno djelo od Dubrovačko- neretvanske županije. Jedan od najvećih hitova naše glazbene povijesti je “Čet’ri stađuna” koji je izdao Jugoton 1979. godine.

To su stihovi koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnima: „S rukon za ruku su čet’ri stađuna, Moji se dani kroz vrime vuku, S teplin i ladnin život se miša, Žari me sunce, pere me kiša.“

Ako želite s Meri slaviti ovaj hit, iskoristite priliku da budete dio jedinstvenog koncerta velike glazbene dive!

Ulaznice kreću u prodaju od danas i osigurajte svoju na vrijeme - ulaznice.hr!

Večernjak dijeli 10x2 karte za koncert Meri Cetinić u Lisinskom, a sve što trebaš je odgovoriti na naše nagradno pitanje. Nagradni natječaj traje do četvrtka, 17. listopada u 11 sati.