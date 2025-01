Valentina nikad nije bila u dugoj vezi, a Laura želi biti influencerica: Ove dame pokušat će osvojiti Gospodina Savršenog

Nova sezona popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni' uskoro stiže na male ekrane, a ovog puta radnja se odvija na prekrasnom otoku Rodosu. Svim gledateljima sprema se pravi spektakl, jer za srce novog Gospodina Savršenog, Šime Eleza, 26-godišnjeg mladića iz Splita, borit će se atraktivne dame. Među njima su Valentina i Laura, koje već sada plijene pozornost svojom jedinstvenom energijom i osobnostima.

„Dolazim iz Dubrovnika i imam 31 godinu. Ljepota je poklon koji sam dobila od svojih roditelja, a sebe smatram jednom jednostavnom ženom koja točno zna što želi u životu“, kaže Valentina koja sada gradi svoj život i karijeru u Splitu. Diplomirala je ekonomiju i odlučno grabi prema svom cilju - postati uspješna poslovna žena!

U ljubavi zna što želi, a još bolje ono što ne želi. Nikad nije bila u dugoj vezi jer ne vjeruje u gubljenje vremena - ako se povezanost ne osjeti odmah, brzo zatvara to poglavlje. Muškarce koji pokušavaju impresionirati glumeći nadmoć može brzo pročitati, a njezina neovisnost i samopouzdanje ponekad im stvaraju nelagodu. No Valentina je svjesna svoje vrijednosti i nikada ne bi financijski ovisila o partneru. Za nju, ravnopravnost i međusobno poštovanje su ključni temelji svake veze.

Iako je temperamentna i odlučna, također zna koliko je bitno biti sigurna u sebe i svoje osjećaje prije nego što se prepusti ozbiljnoj vezi. Gospodin Savršeni za nju mora biti zreo, staložen i odgovoran muškarac - netko tko je može pratiti u svim životnim izazovima. Ima jasnu dobnu granicu: partner mora biti njezinih godina ili nešto stariji, ali nikako previše stariji ni mlađi.

Valentina voli život, izazove i ljude koji je mogu inspirirati. Uz puno strasti prema slobodi i karijeri, sudjelovanje u showu je za nju prilika da, možda prvi put, nekome otvori svoje srce.

Laura dolazi iz Dugog Sela i ponosno priznaje da je njezina najveća podrška i najbolja prijateljica sestra, koja je uvijek uz nju, bez obzira na okolnosti. Radila je kao pomoćnica u nastavi, no pravo ispunjenje pronalazi u svijetu društvenih mreža. Sa snovima o uspješnoj karijeri influencerice, Laura kreira sadržaj koji spaja njezin sarkastičan, ironičan i duhovit pogled na život.

Svojom osebujnom osobnošću ističe se u masi - jedinstvena je mješavina introvertiranosti i oštroumnog humora, začinjena dozom samosvjesnog samouvjerenosti koji joj, prema njezinoj tvrdnji, daje šarm koji drugi ne mogu ignorirati.

„Kad me ljudi prvi put vide, mislim da većini djelujem nepristupačno i pomalo zločesto. Definitivno se bolje slažem s dečkima nego curama, štoviše, malo me trema kad se nađem u ženskom društvu jer sam se naviknula na jako niske udarce“, iskrena je 24-godišnjakinja.

U ljubavi, Laura još nije pronašla nekog ozbiljnog, ali jasno zna što traži. Za nju je idealan partner drag, muževan i ambiciozan muškarac koji je usmjeren prema obitelji, ne smije biti ljubomoran i mora imati onu neophodnu iskru fizičke privlačnosti.

Cijeni romantične, nezaboravne trenutke, zamišlja savršen spoj kao intimnu večeru uz odličnu hranu, prekrasan pogled i opuštenu atmosferu koja omogućava pravu povezanost, a u emisiji 'Gospodin Savršeni' vidi priliku da pronađe muškarca koji dijeli njezina razmišljanja.

Samopouzdana, odvažna i uvijek svoja, Laura nije djevojka koja se povlači u drugi plan. Sa smiješkom na licu i odlučnošću u srcu, spremna je pokazati zašto je upravo ona dama dostojna Gospodina Savršenog! Nova sezona showa 'Gospodin Savršeni' - uskoro na platformi Voyo i RTL-u!

