Valentina je u showu stekla novu prijateljicu, ali njezini obožavatelji je ne vole baš

U RTL-ovom showu neki parovi nisu bili uspješni u braku u ovom sociološkom eksperimentu, ali zato su se neki natjecatelji zbližili i

sprijateljili tijekom sudjelovanja u showu. Valentina Hržić, koja je u showu u braku s Marinkom postala je odlična prijateljica s Nikolinom Tutić koja je u showu u braku s Adamom. Na Instagramu se Valentina pohvalila zajedničkom fotografijom s Nikolinom, a nakon što je vidjela da je Nikolina na svom profilu objavila video u kojem kuha kavu pitala je kad će opet piti kavu. Nikolina joj je obećala kako će uskoro zajedno uživati u kavi.

Obožavatelji su Valentini uputili niz komplimenata, ali lijepe riječi nisu imali za Nikolinu. Takvi komentari su zasmetali Valentini i stala je u obranu svoje prijateljice. Nikolina je u zadnjim nastavcima "Braka na prvu" popravila svoj odnos s Adamom, ali gledatelji naslućuju kako taj brak neće opstati. Naime, tvrde kako se nakon showa Adam zbližio s Gogom, koja je show već napustila.

Kažu da su ih vidjeli zajedno i neki vjeruju kako ovaj par očekuje i prinovu.

Fanovi su nedavno na društvenim mrežama počeli spekulirati o razvoju romanse između Adama i Gordane, a pojavile su se i insinuacije da su nakon showa završili skupa te da već čekaju i dijete. - Adam i ja smo tu užasno slični, Adam isto trenira u svom životu i mi smo se tu pronašli. Super nam je trenirati zajedno, super nam je popiti kavu. S njim mogu najnormalnije pričati, ne moram ništa objašnjavati, pojašnjavati i ništa nisam krivo shvaćena - rekla je Gordana.

Prvotno su ih odali komentari na društvenim mrežama, pa fotografija na Gordaninu profilu na kojem pozira s muškarcem za kojeg su svi uvjereni da je Adam, no identitet mu je teško razaznati s obzirom na to da mu je prekrila lice emotikonom srca, a ni nakon toga komentari se nisu stišali. Prije nekoliko dana Adam je na svojem profilu objavio video koji prikazuje kako vježba sklekove na Jarunu i to bez majice. "Drage moje i dragi moji...Pošto je došlo jaaako puno pitanja... da odgovorim u jednom bar na neka od njih. Imam 187 cm, 93 kg i vodenjak sam. Treniram 4 puta tjedno i ne pijem ništa osim whey proteina.(okej i pivo i vino) S obzirom na veliki interes za trening, potrudit ću se više objavljivati i odgovarati na upite. Pusa", poručio je mladi vinar koji je osim s treninzima gledatelje zaintrigirao i svojim ljubavnim statusom.

"Ti nama reci jesi si našao ženu, mani se treninga", poručila mu je jedna od obožavatelja, dok je druga na snimci čula i Gordanu. "Opet Gogin glas u pozadini. Top!" napisala je druga. Podsjetimo, Adam je u showu oženio Nikolinu Tutić, dok je Gordana uplovila u bračnu luku s Dejanom Vukobratovićem, no ni jedan ni drugi nisu pronašli sreću u svom bračnom gnijezdu pa su nakon showa navodno započeli zajednički život u Baranji. Znalci na društvenim mrežama prije tjedan dana raspisali su se i o tome da je Gordana trudna te da s Adamom očekuje prinovu.

Mlađe je slađe i to ove žene iz svijeta showbiza znaju.

Ni oni, ali ni RTL nisu tu informaciju za sada htjeli potvrditi, što je i logično jer se show još uvijek emitira na malim ekranima. Što je uslijedilo nakon njega, doznat ćemo sigurno nakon što prva sezona ''Braka na prvu'' bude privedena kraju.