Meghan Markle ne skriva tugu, zaplakala je gledajuću povorku s lijesom

Meghan Markle stajala je uz suprugu kralja Charlesa Camillu te uz Kate Middleton i njezinu djecu dok su lijes kraljice Elizabete iznosili iz Westminsterske opatije, a kamere su uhvatile trenutak u kojem američka glumica nije mogla suspregnuti suze. Obrisala je suzu dok se povorka s lijesom udaljavala.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS Britain's Meghan, Duchess of Sussex gets emotional as she attends the state funeral and burial of Britain's Queen Elizabeth at Westminster Abbey, in London, Britain, September 19, 2022. REUTERS/Kai Pfaffenbach Photo: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Tijekom obreda Meghan i princ Harry sjedili su iza kralja Charlesa i njegove supruge Camille, a dok su nakon kraja obreda zajedno udaljavali sa svog mjesta Meghan i Harry tješili su jedno drugo i držali se za ruke. Pogrebna povorka se iz Westminstera kretala prema Hyde Parku i pješice su iza povorke hodala djeca kraljice Elizabete i njezini unuci William, Harry i Peter. Meghan se u pratnji grofice od Wessexa vozila u automobilu, baš kao i Kate i Camilla te princ George i princeza Charlotte.

Kada su lijes kraljice premještali u vozilo kojim je tijelo kraljice prevezeno do dvorca Windsor, Meghan Markle zadrhtala je usnici i opet je zaplakala. Harry i Meghan pridružit će se ostalim članovima obitelji u dvorcu Windsor gdje će kraljica biti pokopana uz supruga Philipa.