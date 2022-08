Uživa na odmoru! Kylie Minogue u opuštenom izdanju snimljena ispred vile u Rovinju

Australska pop-dance pjevačica i glumica Kylie Minogue (54) još je jedna od svjetskih zvijezda koja je za svoj odmor odabrala hrvatsku obalu.

Pjevačica poznata po hitovima "Can't Get You Out Of My Head", "The Loco-Motion" i "Spinning Around" trenutačno boravi u okolici Rovinja u vili s pet zvjezdica koja se prostire na 700 četvornih metara zajedno s okućnicom, terasom i sl,a koju je unajmila s prijateljima. Fotografi Pixsella su je uspjeli i snimiti na izlasku iz vile kada je u ležernom, širokom, ljetnom odijelu išla na večeru s prijateljima. Bila je u društvu prijateljice i producenta Skya Adamsa.

Inače, radi se o vili Mademoiselle, prekrasnoj kući inspiriranoj stilom slavne dizajnerice Coco Chanel, koja je zbog svog modernog uređenja, ali i lokacije postala jedna od najtraženijih.

Projektirao ju je arhitekt Zoran Glivarec, a onda su u rohbau fazi daljnje uređenje okoliša kuće i interijera preuzeli arhitekti i dizajneri iz Iqon Studija. Zanimljivost kuće je ograda koja joj daje pečat te je napravljena u obliku meandra.

Jednostavnost i elegancija prožima cijelu kuću koja je u crno-bijelim tonovima.

