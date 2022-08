Pjevač Zdravko Škender upao je u financijske probleme: U strahovitoj sam krizi

Zdravko Škender uskoro će u Opuzenu otpjevati svoju novu pjesmu 'Ulovija San Ribu'. Veseli se tom nastupu i kaže kako mu to daje snagu da izdrži sve tragedije koje je imao u životu. U razgovoru za RTL rekao je kako nema puno nastupa i s veseljem se odazove na sve i dodaje kako nastupa ima, ali ne onoliko koliko priželjkuje i ne skriva kako je zapao u financijske probleme, o čemu je otvoreno progovorio u ovom razgovoru.

- Još uvijek pjevam iz ljubavi, ne zbog novca. Pjevam zaista iz srca. Iako, ne mogu reći, novac je svakome potreban. U strahovitoj sam krizi. Nemam velika primanja, imam mirovinu, ali to je toliko smiješno da jedva od toga živim dok platim režije i hranu. Što se tiče nastupa, problem je hiperprodukcija, puno je glazbenika, danas se ne gleda više kvaliteta. Ne gleda se kako tko pjeva, nego se gaže dobivaju po tome tko negdje ima vezu. Trenutačno mi nitko ne pomaže, ne znam kako ću izaći iz financijske krize. Tijekom karijere nisam stekao neka velika bogatstva nažalost jer sam sve uložio u obitelj, njihovo odrastanje… - izjavio je Škender.

Kazao je kako se i sam ponekad pita odakle crpi tu snagu i volju. - Glazba, to je moj svijet, to sam ja. Volio bih da mi ljudi daju priliku jer sam ipak glazbom proputovao svijet. Žalosno je da u domovini nemam kruha. Bilo bi mi drago da se to promijeni - kaže glazbenik.

