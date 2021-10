Goran Višnjić novom fotografijom zaintrigirao obožavatelje: 'Opa, je li moguće?'

Šibenski glumac Goran VIšnjić nakon mjesec dana se oglasio na Instagramu novom fotografijom čiji je opisi zainteresirao njegove pratitelje.

- Ne, nisam zaboravio na vas. Samo radim na nečemu jako zanimljivom, ali zasad o tome još šutim. Kao i uvijek, nadam se da će vam se svidjeti - napisao je glumac pokraj fotografije na kojoj pozira u elegantnom crnom odijelu.

Fotografija je u samo jednom danu dobila više od 10 tisuća lajkova i brojne komentare Goranovih obožavatelja, koji su se pitali znači li to da će Višnjić postati novi James Bond.

"Novi 007", "Višnjić. Goran Višnjić. 007", "Bio bi odličan James Bond", "Oooh, novi James Bond", "Meni ovo miriši na 'my name is Bond'", "James Bond?!", redali su se komentari.

Glumac koji je ostvario međunarodnu karijeru ulogom doktora Luke Kovača u hit seriji 'Hitna služba', na svojem Instagram profilu u zadnje vrijeme dijeli puno fotografija znamenitosti i mjesta u Hrvatskoj. Otkrio je kako je ovog ljeta odmarao na Jadranu, a pokazao i znamenitosti Nina, Šibenika i Nacionalnog parka Krka te promovirao Hrvatsku kao turističku destinaciju među svojim pratiteljima.

Podsjetimo, Višnjić se s obitelji prošle godine preselio iz Amerike u Veliku Britaniju kako bi bio bliže Hrvatskoj, svojim roditeljima i kćeri koja živi u njegovom rodnom Šibeniku.

