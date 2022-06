Uspio je zaraditi sto milijuna dolara prije tridesete. Izgleda biseksualno, ali hoda sa ženama

Sjetila sam se nedavno kako je pokojni novinar i urednik Vladimir Cvitan za kultni časopis Start pradavno, krajem osamdesetih, osmislio zabavnu rubriku "Zašto nosim to što nosim" za koju sam povremeno pisala. Tad smo se i inače podosta bavili jezikom mode, odnosno načinom kako netko svjesno progovara o sebi onim što bira nositi. To je tada bila važna tema, a sjetila sam se Cvitana i te rubrike zato što je Vanessa Friedman, modna novinarka i urednica New York Timesa, prije nekoliko dana kratko objasnila da se najčešće odijevamo da impresioniramo. No, u posljednje vrijeme još češće da sugeriramo.

Evo, pogledajmo princa Williama. Samo što nije proslavio četrdeseti rođendan, uvijek jednako nezanimljivo odjeven, pomalo nesvjestan zašto nosi to što nosi. On kao da se odijevao da ne impresionira. No, najednom kao da je živnuo. Gotovo da se otkačio. Modno. Prvi put - od tko zna kada, možda njegovih studentskih dana - napravio je u modnom smislu neočekivani iskorak. Mali za ekscentrične Engleze, veliki za sebe.

Na premijeri filma "Top Gun: Maverick" na londonskom trgu Leicester inače kruti, suzdržani vojvoda od Cambridgea izgledao je naročito elegantno. Čak muževno, a razigrano. Spoj Hollywooda, oscarovskog crvenog tepiha i Jamesa Bonda, jako mu je pasao. Nosio je klasični smoking s leptir mašnom, no sako je bio od baršuna, divne, ponoćne tamnomodre boje. I bio je vedar, najednom je izgledao mlađe.

Da parafraziram poznatu rečenicu iz filma "Jerry Maguire", možda najbolje romantične komedije Toma Cruisea, bilo je dovoljno da Tom kaže prinčevskom paru "Hello" i već ih je "osvojio". Ma i prije toga.

Mladi kraljevski par zaista je dočekao pripremljen premijeru Cruiseovog novog "Top Guna", koji je kritika, posve suprotno od očekivanja, odreda fantastično ocijenila, kao puno bolji film od originalnog, možda i najveći kino film ovog desetljeća. U Cannesu je dobio 20-minutne ovacije.

Za prvi nastavak, snimljen prije 36 godina, poznata kritičarka Pauline Kael rekla je da je to "ulaštena homoerotska reklama u kojoj se piloti šepire po svlačionici s ručnicima oko struka koji prijete da će se razvezati i spustiti". No, za svijet je to bio film koji slavi virilnost i tehnološku moć zapada prije straha za budućnost planeta. Novi nastavak kao da je uzbudio i princa i Katherine, vojvotkinju od Cambridgea. Ona je odjenula haljinu Rolanda Moureta s kojom kao da je konačno odlučila izgledati seksi. No, to joj ne leži, vidjelo se da se nije osjećala ugodno uz Toma, koji se pak uz nju osjećao nadvišen, a znao je da ih snimaju skupa iz svih uglova i zato bio nesiguran koliko i buduća kraljica. Bez seksa, molim, mi smo Britanci - Kate kao da je odavno interiorizirala naslov stare engleske komedije!

S druge strane, uz baršunasti smoking agenta 007, princ William dopustio si je mali odmak od tradicije. Gotovo nikada se nije tako pomno pripremio za neku premijeru. Na klasične večernje baršunaste muške salonke izrađene ručno po mjeri u majstorskoj radionici Crockett & Jones u otmjenoj ulici Jermyn, u kojoj se odijevaju engleska gospoda a ne pomodari, dao je srebrenim nitima izvesti borbene aviončiće F18. Inače, i James Bond, odnosno Daniel Craig, nosio je u filmu "Skyfall" upravo Crockett & Jones cipele.

Princ William je sa svojim ukrašenim cipelama odlučio sugerirati da je i on pravi frajer, pilot kraljevskog zrakoplovstva, ma koliko mi to zaboravili jer se trudi biti suzdržan, posvećen otac i muž, sin i unuk kojem je dužnost na prvom mjestu kao i kraljici, nikad šokantno duhovit kao djed, princ Philip, bez obzira koliko dugo će čekati da odigra ulogu kralja za koju se priprema cijeli život.

No, princ William je u toj igri sugestivnog odijevanja zaista skromni početnik. U tome su najbolji Amber Heard i Johnny Depp u sudnici. Tko su ti konzervativni, uredno začešljani i odjeveni ljudi čija odijela sugeriraju da nikad nisu zakasnili na poslovni sastanak, prespavali alarm ili se opijali i drogirali do besvijesti i prorajtali stotinu milijuna? Te ulaštene reklame za konzervativni stil zaista nemaju nikakve veze s Amber i Johnnyjem kakve smo do sada poznavali.

Bivši vatreni ljubavnici, sad zaraćene strane u sudskom procesu, odjeveni da glume nekog drugog, nesvjesno su nam otkrili nezamislive promjene u načinu života u 21. stoljeću. Naime, nekad su ljudi pomno čuvali svoje "prljavo rublje" od javnosti, čak i od sebe, nastojali su se što prije i što brže izvući iz blata objeda, svađa i svega negativnog, što je netko drugi otkrivao o njima.

Ovo dvoje su živjeli za svađe i sve su to sačuvali na audio snimkama. Kako? Zašto? Tko svoje svađe snima da ih može puštati u sudnici? Jesu li oduvijek planirali sudski epilog svojeg braka? To zapravo nije jasno. No, u sudnici se već tjednima slušaju zapisi sati i sati svađa, i to nakon što je porota pomno promotrila fotografije gotovo svih njihovih izlazaka, večera, premijera, druženja, šetnji - svih detalja njihovih života sačuvanih na društvenim mrežama, na stranicama tabloida i na portalima.

Fotografije su donekle razumljive, iako zastrašujuće. Život bez privatnosti, to je kao čovjek bez svojeg unutarnjeg života, doslovno čovjek bez svojstava, kao dvodimenzionalni prikaz života ispražnjenog od punine. To je sušta suprotnost onome čemu svi selebi sa svojim guruima danas teže i ponavljaju da je najvažnije "živjeti u trenutku, za taj trenutak". Kad se trenutak neprestano dokumentira, on se glumi, a ne živi. A uz fotografije, uz snimke nadzornih kamera ljubavnika koji ulaze i izlaze iz stana, tu su sad i audiozapisi svake svađe, napada, prostačenja, uvreda, bijesnih ispada mržnje, pokušaja mirenja - ali očajničkih, bijednih. To dvoje ljudi koji sad jedno drugo tuže i svatko je i tužitelj i tuženi, napravili su reality zapis čitavog svojeg bračnog života. To nije moglo dobro završiti. U tome već ima nešto bolesno. Kad to rade Kardashiani za veliki novac, to je smišljeno, pripremljeno, donekle scenaristički razrađeno s velikim brojem protagonista. Ovdje njih dvoje snimaju jedno drugo kako se vrijeđaju i psuju. To je zaista halucinogen život u paklu droga u kojem su snimke seksa zamijenjene snimkama sviđa i urlika.

Depp je priznao prije dvije godine, tijekom prethodnog procesa u Londonu, kad je tužio tabloid The Sun za klevetu, da je do "14 godine probao sve droge poznate čovjeku", da je počeo s nekim majčinim pilulama za živce koje joj je kupovao kao dječak, da je uvijek bio sklon opijatima jer je osjećao neku bol koju je trebalo utišati. A onda je priznao da mu je u zrelim godinama bilo najdraže druženje s njegovim narkomanskim idolima poput pisca Huntera S. Thompsona ili glazbenika Marilyna Mansona i Keitha Richardsa.

Do ove parnice vidjeli smo Deppa i Heard na bezbrojnim premijerama. Depp je volio dolaziti na crveni tepih i privatno nalik na svoj lik pijanog Jacka Sparrowa iz "Pirata s Kariba", još češće nalik na ostarjelog rockera ili Roma iz filma "Čokolada", ponekad vampira ili čak Edwarda Škarorukog. Amber je voljela zadiviti prisutne na premijerama i sličnim događanjima svojim seksi haljinama izrezanim do samih donjih leđa, do stražnjice.

I sad to dvoje ljudi neukroćenog imidža, odlučuje na sudu iz dana u dan nositi ono što sugerira da su oni zapravo uredni građani, sabrani, marljivi. Johnny Depp je za sudnicu odjenuo nevjerojatno velik broj trodijelnih odijela s prslucima, često tamnih boja, ponekad s upadljivo šarenom kravatom. Nešto poput konzervativnog biznismena s malim dodatkom dandyja, kao da je uspješni menadžer u kreativnim industrijama. Čak je jednom nosio upadljivu, neonski bijelu kravatu jer je valjda čist i nevin.

Amber je, pak, odlučila posve prekopirati stil bivšeg muža. Nosi konzervativne kostime sa suknjom ili hlačama kao da radi u washingtonskoj administraciji. Skupljene kose, sa samo jednim ispuštenim pramenom da ne djeluje kao da je posve opsjednuta kontrolom, već ipak i pomalo ranjiva. S posve nevidljivim make upom za zdravi natural look. Često je u sudnici nosila pletenice oko glave kao Splićanke iz Varoša u seriji "Velo misto" ili kao bivša ukrajinska premijerka. Jer ona, Amber, želi sugerirati da vjeruje u tradiciju i vrijednosti kojima ju je učila mama. Sve što je odjenula, svaki detalj, od odjeće, šminke, frizure i nakita, sve je bilo decentno, a svaki Deppov ulazak u sudnicu sugerirao je čovjeka koji vlada jezikom mode baš koliko i sobom. Kao da se uopće ne radi o osobama koje su snimale nezamislive vulgarnosti i okrutnosti. Oni sugeriraju poroti da ih prihvati kao građane koji su itekako svjesni da se na sudu moraju ponašati pristojno i korektno i da oni to mogu - Amber na gotovo svako pitanje Deppove odvjetnice odgovara sabrano, pristojno, biranim jezikom. Ona i Amber koja na snimkama krešti i psuje nemaju ništa zajedničko. U jednom trenutku Johnny i Amber kao da su se dogovorili da se odjenu kao blizanci. On u trodijelnom sivom odijelu s prugicama, ona u preslikanoj ženskoj verziji kostima specijalno pripremljenog za igrokaz.

Čak i kostimi Johnnya Deppa iz filma "Ed Wood" (1994.), njegovog omiljenog redatelja i prijatelja Tima Burtona, nekako su bliži samom Johnnyju od te parade konzervativnih odijela iz sudnice. U biografskom filmu o trash redatelju transvestitu koji voli odijevati žensku odjeću, Johnny se pojavljuje u kratkom, bijelom paperjastom angora džemperu za koji bi Harry Styles vjerojatno danas dao bogatstvo.

Britanski časopis Gentleman's Quarterly, GQ, bespogovorni autoritet za mušku modu, Harryja Stylesa (28) upravo je proglasio najbolje odjevenim muzičarem svijeta kojeg baš svaki veliki dizajner želi odijevati. No, on je vjeran Gucciju i Alessandru Micheleu. Zna nositi čak i klasičnu Guccijevu žensku torbicu s kraja četrdesetih s drškom od bambusa. Napravio je i nekoliko reklamnih filmova za Gucci s kratkom, ljupkom ogrlicom od bisera. Kao Ed Wood ili Marie Kondo, Styles, nekad pjevač boybanda, danas silno uspješni samostalni izvođač, prvi koji je uspio zaraditi sto milijuna dolara prije tridesete, nekompromisno bira samo ono što ga veseli. Tvrdi da ga rodne i seksualne etikete ne zanimaju. Izgleda biseksualno, ali hoda sa ženama. Objašnjava da nikad odjeću ne bira po tome je li muška, ženska, biseksualna ili gay, samo po tome je li cool.

Styles je vješto spojio elemente glam rock mode s klasičnim engleskim dandy stilom koji počiva na odijelima i starinskim košuljama šivanim po mjeri, samo često upadljivog uzorka, s detaljem koji mora iznenaditi. Kao Oscar Wilde, koji je započeo svoju američku turneju 1882. izjavivši navodno na carini "da nema ništa prijaviti osim svog genija", a onda predavanja držao dotjeran u renesansne glam komade odjeće, s velikim suncokretom u ruci.

To su zapravo dvije ključne tradicije engleske mode - ekscentrični dandy i glam rock zvijezda. Glam rock moda s početka sedamdesetih inzistirala je na šljokicama i perju za nastupe, što i Styles nosi, kao i one pripijene dresove za cijelo tijelo - jump suit bez rukava u jednom komadu - kakve su tada nosili David Bowie u Ziggy Stardust fazi, Marc Bolan iz T-Rexa, Freddie Mercury, pa čak i Mick Jagger.

Jagger je čak pomalo iznerviran neprestanim usporedbama Stylesa i njega s početka karijere, kad je i on volio koketirati sa svakom transgresijom očekivanog muškog odijevanja, a zapravo najviše volio odijela po mjeri majstora sa Savile Rowa. Rekao je nedavno da voli Harryja, da imaju opušten odnos, ali da je on zapravo puno jače i bolje isfuravao androginost od Stylesa, čak je nosio i puno više make upa nego Styles. No, Jagger je onda morao dodati, bilo je to jače od njega - da Styles nema glas poput njegovog i ne zna se tako kretati i plesati na sceni kao on. A svi znamo da je to ono što Jaggera čini Jaggerom. Styles, tvrdi Jagger, samo površno podsjeća na njega dok je bio mlad.

Taj se androgini stil očito sviđa mnogim ženama. Zar nisu i kod nas žene po društvenim mrežama ludovale za mladim Damianom Davidom iz talijanske grupe Måneskin, koji također koketira s tradicijom glam rock mode, uz ponešto tvrđi rock i hipijevski stil? Styles, baš kao i Jagger, hodao je s poznatim ljepoticama poput pjevačice Taylor Swift ili manekenke Camille Rowe. Sad je već više od godinu dana u sretnoj vezi sa 10 godina starijom Olivijom Wilde, koja se proslavila u seriji "Dr. House", potom postala i redateljica te mu dala ulogu u svojem novom filmu. Nastoji sugerirati da može sve, da ga baš ništa ne određuje!

Kao što je Depp s velikim guštom glumio transvestita Eda Wooda jer jedino nikad nije želio biti ono što američki alternativni klinci nazivaju "suit", čovjek u odijelu, dio establišmenta, što je sad najednom u sudnici prigrlio s nezamislivom strašću, tako i Styles svojom odjećom sugerira da nije samo tinejdžerska zvijezda iz boybanda koja je odrasla. On samog sebe smješta u glam rock tradiciju, vrijeme velikog uzmaha engleske muzike, ali ne odustaje ni od engleske tradicije odijela i hlača po mjeri od engleskih štofova poput tvida, koje rado nosi s pleteninom, prslucima i vestama kao ozbiljni, marljivi, suzdržani Englezi iz četrdesetih i pedesetih godina prošlog stoljeća, kojima se zapravo još uvijek obraća Elizabeta II, jer njih najviše voli i razumije. Donedavno ju je slijedio i princ William. No, tko zna hoće li ga testosteronski Top Gun za alfa mužjake trajno promijeniti.

