Usklađene Žanamari i njena kćerkica Gabi oduševile fanove modnom kombinacijom

Žanamari Perčić često na društvenim mrežama ponosno pokazuje svoju petogodišnju kćer Gabi, koja je prava slika i prilika svoje mame. Gabica je nesumnjivo od mame naslijedila i modni ukus, a to su i pokazale na Instagramu, gdje je Žanamari objavila fotogfrafiju na kojoj cure poziraju na rivi u Tučepima odjevene u crno-crvenu kombinaciju. Naravno, fotografija je odmah dobilagotovo 3000 lajkova, i puno pozitivnih komentara

Kako je kazala za tportal, Gabi je sama odabrala tu kombinaciju, a uz mamu i tatu zavoljela je i glazbu.

Foto: Instagram

- Obožava doći u studio i pjevati preko tatine glazbe. Čak mu je i snimila par samplova i tag za beatove. Od jezika engleski priča kao materinji, ali zna neke rečenice i na njemačkom. Jako joj je bitno da sama sve napravi čak i ručak svoj želi sama kuhati i kaže da joj je želja da bude Chef! Muzikalni šef, kazala je ponosna mama.

Podsjetimo, Žanamari je za vrijeme karantene izdala pjesmu "Apokalipsa", a tada nam je kazala kako cijelo vrijeme provodi s obitelji.

- Maki je u studiju koji nam je dio kuće tako da smo praktički uvijek zajedno. Gabi niti prije nije nešto prečesto išla u vrtić jer se jako przo prehladi tako da joj nije problem ni sada biti kući. Ona sve to jako dobro razumije i nevjerojatno je suosjećajna kad vidi da sam ja zabrinuta. Rekla sam joj da me brine to sto se ne moze druziti s drugom djecom, a ona mi je samo rekla - Nema veze mama, imam tebe, tatu, baku i didu, rekla nam je Žanamari Perčić.