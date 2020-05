Umjesto obrnuto, našim "zvijezdama" pomažu porezni obveznici

Jesmo li solidarni u ovo vrijeme koronavirusa? Jesmo vraga, a pogotovo su se osramotile mnoge estradne zvijezde i celebrityji. Inače stalni gosti zvjezdanih rubrika novina i televizija, mnogi od tih slavnih, uspješnih, namještenih i našminkanih, pa valjda i donekle bogatih spram domaćeg sirotinjskog prosjeka, prijavili su se smjesta u red za pomoć iz državnih fondova.

I dok su u zapadnom svijetu donacije njihovih slavnih kolega pljuštale u milijunskim iznosima u razne fondove pomoći, kod nas je bilo obratno: porezni obveznici pomagali su svojim estradnim zvijezdama koje su na prvi znak smanjenja zarade u showbiz-sektoru osjetile da im je prihod pao i nagurale se u red za prvu (državnu) pomoć. Koliko je tim i takvim celebrityjima moglo pomoći 3200 kuna mjesečno iz proračuna ostaje vidjeti, ali možemo zaključiti: hebeš takve estradne zvijezde kad se guraju za ekvivalent prvomajskog graha, samo su ga umjesto u Maksimiru dobile na tanjuru ministarstva gospodarstva ili financija. S druge strane, možda će im zbog toga propasti imidž, a možda i lažna slika koju šire o sebi kad se jednom estrada vrati redovitom poslu, a oni fasciniranju publike skupim automobilima, satovima, ekskluzivnim haljinama i modnim detaljima.

No, koliko smo blesavi, možda će im lakomislena publika i vjerovati da su (opet) uspješni, a možda će i naivci shvatiti da facelifting i fotošopirane fotografije po Instagramu baš i ne predstavljaju autentično ove heroje financijskog graha koji su utržili od države. Za razliku od naših zvijezda izoliranih od stvarnog života, ako je išta dobro donijelo ovo razdoblje pandemije koronavirusa, onda je to opća medijska aktivacija svjetskog zvjezdanog sektora zadnjih tjedana. I to ne na nekim elitnim koncertima, jer ih nema, već na kućnim nastupima koji su dominirali u humanitarnim programima krcatima svjetskim zvijezdama, dok su se naše domaće prijavljivale u fondove pomoći. Televizija je tu opet pokazala svoju moć i mogućnosti, ali i šansu da su u ovim socijalno distanciranim vremenima mnogi okupe na jednom mjestu. Barem na vašem televizijskom ekranu, jer su i sami po raznim kutovima planeta bili u svojim sobama, stanovima ili studijima, baš kao i vi doma. Jednim pritiskom na gumb mogli ste se uvjeriti u to, bilo na humanitarki Lady Gage i prijatelja "One World: Together At Home" na kojoj je skupljeno oko 50 milijuna dolara pomoći ili u programu "iFor India" prošle nedjelje. I zaista ste se mogli uvjeriti u želju da se nekako pomogne drugima, onima koji su im publika i od kojih inače zarađuju, dok ovi naši iz sličnog sektora misle samo na to kako pomoći sebi, pa traže i državu da im dodatno pomogne.

Mnogi su od tih američkih pjevačica, rock-zvijezda, glumaca i slavnih uplatili milijunske iznose proteklih tjedana u razne humanitarne fondove. A budući da ih naše estradne i medijske zvijezde ionako besprizorno kopiraju od stajlinga i ideja nadalje, šteta da im se nisu prijavile i za neku konkretnu humanitarnu pomoć. Vjerojatno bi im i dali nešto kad vide koliko se ovi naši furaju na njih, barem na sceni ili po medijima, ako već ne i po solidarnosti u doba korone. A i da ne ostane sve samo na nekoliko ministarstva.