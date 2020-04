Splitski svećenik je brzopotezno uništio Kekinovu duhovnu poruku

Još je 18. ožujka Večernji list objavio vijest s naslovom “Od sutra nema javnih misa za vjernike”, ali neki su je demantirali. Aktualni Uskrs bio je jedan od “najčudnijih”, pisali su mnogi, misleći na “socijalnu distancu”, mada bi ispravnije bilo reći “fizičku”. Najčudniji je bio kod don Josipa Delaša koji se kao don Corleone odupro svjetovnim zakonima i duhovnim naputcima i u splitskom predgrađu danima služio mise, pa i na na Uskrs i danas na Uskrsni ponedjeljak. Delaš je porušio fizičku i socijalnu distancu, danima pozivao sljedbu u crkvu, a u svemu tome jedine je posljedice izvukla ekipa Dalmatinskog portala, batine je u fizičkom kontaktu dobila novinarka koja se usudila propitkivati zabilježiti akcije Delaša i kompanije.

Ostali prisutni dobili su po Delaševom naputku vjerojatno samo - koronu. Koja se ionako ubrzano širi splitskim područjem Je li to moguće, pitali su se mnogi i gdje su granice bezobrazluka i kriminala? Delaš i ekipa su nasilnici koji očito ne poštuju zemaljske zakone, ali je čudno da za vjernike te kilaže i kategorije ne poštuju niti poruke crkvenih vlasti, nadređene, pa veli Delaš “papa neka misli svoje”. U svakom normalnom poduzeću, pa i pravnoj državi, to bi odmah dovelo do vertikalnog propitkivanja, subordinacijskih zaključaka i, valjda, nekih sakncija prema nasilnicima? Ta intelektualna ekipa pokaznih vjernika koja je došla Delašu na mise očito smatra da je Franjo sam na Trgu Sv. Petra u Vatikanu nepotrebno “izoliran”, a oni su ionako veći katolici i od pape. Sva ta estetika obračuna šakama s novinarima, vrijeđanja, bacanja mobitela omogućena je usprkos što je Delaš danima najavljivao i dokazivao da “njegova” crkva neće biti zatvorena i da ga “ubiju ako treba”, jer on će svoju porciju koronavirusa podijeliti s istomišljenicima. Bez obzira na sve preporuke pape Franje.

Uključujući i dozvoljenu vjersku procesiju na Hvaru, bila su to dva primjera kako se fizička distanca ipak ne mora ostvarivati, a da su svi ostali koji su “ostali doma” zapravo ovce, a možda i konji. I dok su običaji drugih stavljeni na čekanje, neki su se izborili sa svoje običaje. Već smo prije imali situaciju u kojoj domaći svećenici s papom imaju odnos “ja drumom, ti šumom”, verbalno i idejno ne poštujući poruke i riječi šefa. No, ovom prilikom stvari su dovedene do krajnosti pa niti naknadne prekršajne ili kaznene prijave i istrage neće isključiti fizičku opasnost koju je, pored fejk duhovne zaraze Delaš kapljično ponudio osornim sljedbenicima.Svi ostali bili smo on line, ili “na lajni”, pa i Mile Kekin i online prijatelji koji su snimili pjesmu “Ovo će proći”, naivno navijajući za mjere razuma, snalazeći se međusobno i šaljući odsvirane i otpjevane dionice jedni drugima. Iako to nisu njihovi običaji, jer vole snimati zajedno više nego Delaš novinare.

Ukratko, Delaš je brzopotezno i izravno demantirao i uništio Kekinovu duhovnu poruku i pokazao da on i slični neće tako lako proći. Zapravo su si Kekin i društvo trebali samo pojednostaviti stvari, napraviti neki band aid, naći se svi skupa i snimiti pjesmu uživo, koja bi kao Delaševo propovijedno nasilništvo jasno rekla “ovo neće proći”. A niti slični “pokazni” vjernici, recimo djelatnica splitskog doma za starije - koja je s COVID-19 navodno zaražena na misi u Solinu, gdje su se zarazili svi koji su hostiju primili od istog čovjeka - koji s hostijom više vole primiti koronu nego zdravu pamet. Ili barem biti pristojni, a ne osvajati nas i domove za starije svojim ubojitim križarskim pohodima.