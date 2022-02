Ukrajinski predsjednik Zelenski pobijedio je u 'Plesu sa zvijezdama', video njegov nastupa postao je viralan

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (44) 2006. godine pobijedio je u prvoj sezoni ukrajinske verzije showa "Ples sa zvijezdama", a kompilacija njegovih nastupa iz showa danas je objavljena na Twitteru i vrlo je brzo postala viralna, budući da je pogledana skoro dva milijuna puta.. Partnerica u showu bila mu je Olena Šoptenko, a izgleda da se Zelenski podjednako dobro snalazio u brzim i sporim plesovima.

so apparently Zelenskyy won the Ukrainian version of Dancing with the Stars in 2006 and the tape is even better than whatever you're imagining pic.twitter.com/L1gnKD2ISr