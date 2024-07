U gradiću koji uspoređuju s Našim malim mistom održava se 49. izdanje nacionalnog glazbenog festivala

Pred nama je 49. izdanje nacionalnog festivala, Osorske glazbene večeri 2024. koji se održava u povijesnom gradiću Osoru na prevlaci koja spaja otoke Cres i Lošinj. Osor je pravo Naše Malo Misto, ali malo misto za velika i važna glazbena ostvarenja u kojem će se od 16. srpnja do 20. kolovoza održati 16 koncerata, 6 popratnih događanja (predstavljanja, predavanja, razgovora, projekcija) pod nazivom Inter Festum, 6 festivalskih praizvedbi suvremenih hrvatskih skladatelja (Alfi Kabiljo, Blaženko Juračić, Josip Prajz, Sanda Majurec, Petar Obradović i Davor Bobić), a program Festivala će odati počast šestorici velikana hrvatske glazbene i književne prošlosti: Marku Maruliću - 500 obljetnica smrti, Luki Sorkočeviću - 290 godina od rođenja; Ivi Mačeku, Stjepanu Šuleku i Natku Devčiću - 110 godina od rođenja i Milku Kelemenu - 100 godina od rođenja.

Za prvi dan Festivala, prije samog otvaranja predstavit će se program te ponovno nakon više godina podignuti festivalska zastava na središnjem osorskom trgu. Glazbu za tu prigodu prema narudžbi Festivala sklada maestro Alfi Kabiljo. Od tog dana javnosti će biti dostupan i posebni on line program dr. sc. Bratislava Lučina pod nazivom "Od glazbe u Marulića do Marulića u glazbi". U izravnom prijenosu Hrvatske televizije i Hrvatskog radija Festival će otvoriti proslavljeni britanski muški vokalni sastav The King's Singers - dobitnici dvaju Grammyja koji su u svojih 56 godina postojanja postavili zlatne standarde a cappella pjevanja u svijetu. Predstavit će se programom Legacies, a posebno veseli praizvedba djela Carmen de doctrina koje je na Marulićeve stihove skladao Blaženko Juračić. Na ovaj se način Osorske glazbene večeri pridružuju proslavi 2024. kao godine Marka Marulića.

U nastavku festivala stižu neki od najistaknutijih međunarodnih i hrvatskih ansambala i glazbenika. U međunarodnom dijelu programa, za početak, upoznat ćemo armenske skladatelje zahvaljujući programu Mayrig koji bi se s armenskoga mogao prevesti kao '”majčica”, a koji nam donose mezzosopranistica Eva Zaïcik, violinist David Haroutunian i pijanistica Xénia Maliarevitch. Oni će biti i prvi izvođači nove skladbe Sande Majurec, Palabras. Slijedi gostovanje Dudok Quarteta Amsterdam uz izvedbu Kelemenovih Soneta za gudački kvartet. Članovi ovog nizozemskog kvarteta kažu da "Glazba koju sviraju nikada nije stara ili nova, već uvijek relevantna i prisutna". Impresivni spoj kultura europskog baroka, pretkolumbovske Amerike i afričkih robova u programu Vidala (Latinska Amerika i korijeni europskog baroka) predstavit će nam jedan od vodećih austrijskih ansambala za ranu glazbu - Bach Consort Wien, koji djeluje pod umjetničkim vodstvom Rubéna Dubrovskyog. Kroz program Glazbene elipse 1600. – 1900. vode nas Simone Vallerotonda (arhilutnja) i Andrea De Vitis (gitara). Program obuhvaća djela renesansnih i suvremenih skladatelja, a posebnost je izvedba Fantazije op. 8 br. 2. Gorana Listeša, praizvedene u Osoru davne 1995. Talijanski umjetnici ovu skladbu izvode u spomen na autora i svog rimskog kolegu, hrvatskog gitarista Gorana Listeša preminulog 2020. godine. Program je realiziran uz potporu Talijanskog kulturnog centra u Zagrebu.

16.07.2010. Osor, Mali Losinj - Otvaranje 35. Glazbenih Osorskih noci pod visokim pokroviteljstvom predsjednika republike Ive Josipovica.rPhoto: Nel Pavletic/PIXSELL Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Hrvatski gitaristički kvartet sastavljen od ponajboljih hrvatskih gitarista: Zoran Dukić, Petrit Çeku, Maroje Brčić i Tvrtko Sarić, nastupa 18. srpnja, a slijedi Cantus Ansambl uz posebnu gošću, našu na međunarodnoj sceni sve istaknutiju sopranisticu Dariju Auguštan. Uz Devčićev In continuo i Mahlerovu 4. simfoniju očekuje nas i praizvedba djela mladog hrvatskog skladatelja Josipa Prajza. Proslavljeni hrvatski tenor Krešimir Špicer i pijanist Lovre Marušić donose nam Arie antiche e nuove, a nagrađivani pijanist Ivan Krpan predstavit će se klavirskim recitalom s djelima Šuleka, Debussyja i Liszta. Zagrebački kvartet nastupa obilježavajući 105 godina postojanja kao jedan od naših najstarijih sastava. Još jedan klavirski recital priredit će mladi pijanist Jan Niković, pobjednik 20. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić u Samoboru čime Osorske glazbene večeri žele promovirati mlade glazbenike. Talentirani Jan Niković nastupa i na koncertu uz Acoustic Project Strings pod vodstvom Dubravka Palanovića u sklopu posebnog programa povodom 290. obljetnice rođenja Luke Sorkočevića. Program sadrži praizvedbu djela posvećenog Sorkočeviću pod nazivom Le lacrime della magnolia (Magnolijine suze) Petra Obradovića. Nacionalna operna prvakinja, sopranistica Kristina Kolar uz pijanista Filipa Faka donosi intrigantan program Giacomo Puccini i njegovi hrvatski suvremenici. Jedno od najpopularnijih djela klasične glazbe kao program za cijelu obitelj ostvarit će Solisti Zadarskog komornog orkestra. Publiku će kroz priču voditi dramska umjetnica, članica Zadarskog kazališta lutaka Sanja Grgina. Kako Saint-Saënsov Karneval životinja završava uz veseli poklič magarca, tako ćemo hrvatski karneval životinja otvoriti djelom Milka Kelemena, Magarac šeće uz more. Harfistički duo Ćiković u programu Structures volantes donosi između ostaloga i praizvedbu nove skladbe Davora Bobića. Festival zatvara Hekuba, kraljica Troje, renesansna dramma per musica prema tekstovima Lodovica Dolcea (1543.) i Marina Držića (1559.) uz Ansambl Dialogos, Katarinu Livljanić, Kantadure i Joška Ćaletu kao nova interpretacija bezvremenskog mita u spoju venecijanske kulture i dubrovačke tradicije.

Kao i prošle, i ove godine u programu Inter festum, u razgovorima s umjetnicima i stručnjacima otkrivamo pozadinu nekih od glavnih tema festivala. Očekuju nas okrugli stol pod nazivom Ususret 50 obljetnici OGV-a uz sudjelovanje mo. Berislava Šipuša, Marina Marušića i dr. sc. Zdenke Weber; predavanje muzikologinje dr. sc. Nade Bezić o festivalskim obljetničarima Ivi Mačeku, Stjepanu Šuleku i Natku Devčiću povodom 110 godina od rođenja; predavanje muzikologinje dr. sc. Vjere Katalinić Sorkočevići, dubrovački plemići i glazbenici te razgovor dr. sc. Katarine Livljanić i muzikologinje Dine Bušić o reinterpretaciji glazbene baštine. Spomenimo i da nas očekuje Borbena Ponoćka tj. projekcija jedne epizode popularne serije Malo Misto redatelja Danijela Marušića uz druženje umjetnika i spuštanje festivalske zastave. Uživajmo zajedno u ljetu i 49. Osorskim glazbenim večerima!

