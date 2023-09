U 56. godini preminuo je pjevač grupe Smash Mouth, godinama se borio s alkoholizmom

Steve Harwell, pjevač američkog benda Smash Mouth, preminuo je u 56. godini, javlja BBC. Ranije ovog tjedna menadžer benda je potvrdio informaciju kako je Harwell teško bolestan te da mu je jetra otkazala i da se dugo vremena borio s alkoholizmom. U izjavi za Rolling Stone i CNN, menadžer benda Robert Hayes je rekao da je Harwell umro "okružen obitelji i prijateljima". Smash Mouth su 1990-ih i 2000-ih imali niz hitova kao što su All Star, Walkin' on the Sun i I'm a Believer, a Harwell se povukao iz benda 2021. zbog fizičkih i mentalnih zdravstvenih problema.

Glazbeniku, koji se borio s alkoholizmom, 2013. dijagnosticirana je srčana bolest kardiomiopatija; a potom i neurološko stanje koje je utjecalo na njegovo pamćenje i govor. Ali njegova konačna odluka da napusti Smash Mouth došla je nakon što se pojavio u alkoholiziranom stanju na nastupu u New Yorku, gdje je snimljen kako viče na publiku.

Harwell se rodio u Kaliforniji 1967. godine i svoju glazbenu karijeru je započeo u rap grupi F.O.S. (Freedom of Speech), a kasnije je počeo svirati sa svojim starim prijateljem, bubnjarom Kevinom Colemanom, a kasnije je osnovao Smash Mouth zajedno s Gregom Campom i Paulom De Lisleom.

Njihov spoj popa, ska, i punka, zajedno s retro glazbenim elementima 60-ih rezultirao je hitom "Walkin' On The Sun", koji je bio na prvom mjestu Billboardove rock ljestvice i pomogao njihovom debitantskom albumu "Fush Yu Mang" da uđe u 40 najboljih.

Neki su kritičari otpisali bend kao čudo s jednim hitom, ali Smash Mouth je dokazao da nisu bili u pravu svojim drugim albumom "Astro Lounge" 1999. godine na kojem su se nalazili hitovi "Can't Get Enough of You Baby" i "All Star" za koju je časopis Rolling Stone rekao da je "neobjašnjivo hipnotizirala svijet 20 godina".

