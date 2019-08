U 25. godini donijela je odluku koja joj je preokrenula život: 'Okolina je bila začuđena'

Dizajnerica Ogi Antunac, koja stoji iza domaćeg brenda LINK, nastavlja pohod na inozemno tržište. Nakon Las Vegasa i New Yorka njezine kreacije stižu i na Pariški tjedan mode. Posjetitelji jednog od najprestižnijih tjedana mode tako će prvi put moći vidjeti što naša dizajnerica predlaže za nadolazeću sezonu proljeće/ljeto 2020. godine.

Njezine kreacije tako će se naći na sajmovima u sklopu tjedna mode, a Ogi je, priznaje nam, već spremna za predstavljanje. – Sezona prodaje počela je krajem srpnja tako da dodatne pripreme nisu potrebne. Svake sezone trudim se napraviti što bolju kolekciju. Mislim da je posao dizajnera da istražuje i da stalno traži nove kreativne momente. Ova je kolekcija jako živa, grafički je jaka i to je bio trenutak koji je donio osvježenje brendu. Nadam se da će i publika prepoznati novu energiju – govori nam dizajnerica.

Foto: tomislav miletić/pixsell

Iako svoj život ne može zamisliti bez mode, ona nije bila njezin prvi izbor pri upisu na fakultet. Prvotno je sanjala o karijeri pravnice, no ljubav prema modi ipak je bila jača. – Tijekom studiranja na Pravnom fakultetu krenula sam tim putem i nekako me okrenulo na modu. Uvijek me zanimala moda, ali moje obrazovanje nije nikada otišlo u tom smjeru. Eto, danas razgovarate s modnom dizajnericom, nikada nije kasno – sa smiješkom odgovara Ogi. Zbog svoje odluke nikada nije požalila, no priznaje da je bližnjima napuštanje studija prava u 25. godini bio poprilično iznenađenje. – Kreativac sam. Jednostavno ne bih bila sretna da sam pravnica. Okolina je bila malo začuđena. No, moji su me roditelji podržali da nađem svoj put.

Dali su mi taj prostor i hvala im na tome – kaže Antunac koja se još uvijek rado prisjeća svojih skromnih početaka tijekom kojih su je vodili samo veliki snovi. – Nisam znala ništa zapravo. Učila sam sama po putu. Imala sam samo želju stvarati neku odjeću. Shvatila sam da moram učiti i stvari koje mi se ne sviđaju da bih bila što bolja. Išla sam na jedno događanje prije nekoliko tjedana i nosila sam haljinu koju sam radila prije deset godina. Kad sam je peglala, vidjela sam da smo „štukali“ svilu; valjda nije bilo dosta za cijeli krojni dio. Eto, to su počeci, ali, vidite, nosim je i danas – ponosno ističe dizajnerica koja se sa svojim kreacijama uspješno izborila za mjesto na inozemnom tržištu. No taj proces, priznaje, nije bio nimalo lak.

– To se ne događa preko noći, uspjeh iziskuje dugogodišnji rad. Osim dizajna, bitni su i drugi segmenti poslovanja. Upornost i predanost na prvom su mjestu – kaže Ogi, koja se prije sedam godina počela širiti svoj biznis, i to najprije na njemačko tržište. – Tijekom vremena otvarale su se i druge stvari. Nije bilo lako, prve velike narudžbe donijele su i problem proizvodnje u Hrvatskoj. Svaki je dan izazov u našem poslu. No, ja sam tome jako predana, vesele me nove kreacije i novi poslovni izazovi – ističe osnivačica domaćeg brenda LINK koji se osim po upečatljivim kreacijama od drugih brendova na tržištu razlikuje i po tkanini. Jedni su od rijetkih dizajnera koji imaju i koriste svoju autorsku tkaninu.

– Shvatila da dosta brendova crpi iste izvore za nabavu tkanine. Htjela sam stvoriti nešto naše, autentično; što nitko nema. Tako je nastala ideja o digitalnom printu tkanine, odnosno o našem kreativnom rješenju za tkaninu – objašnjava Antunac. Nove ideje za svoje kreacije najčešće crpi na putovanjima, a jedna od najinspirativnijih lokacija joj je New York. – Odlazim tamo dva puta godišnje i svaki se put vratim svježa. Taj mi grad puno znači u kreativnom smislu – priznaje dizajnerica. S kritikama nema problema, no ističe da ipak radi po svojem osjećaju, a jedina joj je vodilja vlastiti instinkt. – Neprirodno je da se svima sviđate. Moj tim radi najbolje za mene i oni su moji najveći kritičari. Puno smo kolekcija odradili zajedno i znamo kako to mora izgledati. Nema kompromisa, dajemo maksimum. Argumentiramo sve i donosimo odluke. Naš posao nije individualan i jako sam vezana za svoj tim. Stvaram kreativnu atmosferu jer jedino ljudi koji rade s ljubavlju mogu dati najviše – napominje dizajnerica.

Kao najveću boljku domaćeg dizajna ističe malo tržište, ali i, prema njezinu mišljenju, pogrešan pristup u razmišljanju. – Hrvatsko je tržište jako maleno. Neću dodati da je i siromašno, to već svi znamo. Dizajneri se trude; no imam osjećaj da nedostaje publike. Ne za revije i evente, nego za konkretnu kupnju. Mislim da bi se trebalo raditi više na tržišnom razmišljanju, odnosno stvaranju poslovnih prilika, a ne na događajima koji se svode na to da se ljudi naslikavaju – kaže Ogi.

Hrvatima pak zamjera nedostatak slobode u odijevanju koja vlada u velikim svjetskim metropolama. – Kod nas se sve svodi na konzumiranje trendova – kaže. Unatoč nedostacima, o odlasku iz Hrvatske i nastavku karijere u inozemstvu nikada nije razmišljala. – Volim živjeti ovdje. Ljudi često ističu da je vani bolje. Puno sam putovala i znam da je to sistem koji melje – naglašava dizajnerica, koja već sad marljivo radi na pripremama za nadolazeću sezonu. – Deveti mjesec bit će jako naporan. Gotovo uopće neću biti u Hrvatskoj tako da ljeto nastojim iskoristiti za odmor u svojem Omišlju gdje sam kao doma. More, malo barka i dobra spiza. Neko lijepo piće s prijateljima. Ne volim previše aktivne odmore, tako da su dobra knjiga i kupanje moj izbor – zaključuje za kraj dizajnerica koja za budućnost ima samo jednu želju, a to je da njezin LINK i dalje raste i širi se sve više na inozemnom tržištu.

Pogledajte i 10 najgorih padova na modnim pistama.