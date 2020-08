TV ruža ide Doma TV-u jer nas je približio konačnom kraju 'Kosti'

FOX-ova serija o poslovnoj, ali i ljubavnoj suradnji forenzičke antropologinje dr. Temperance Brennan, od milja zvane Kosti, i FBI-eva specijalnog agenta Bootha, nastala po romanima Kathy Reichs, i same forenzičke antropologinje, ulazi na Doma TV-u lagano u jedanaestu sezonu. To je, uzgred kazano, i pretposljednja sezona te serije kojom je u SAD-u još sredinom 2017. - ubojstvom nekog izmišljenog sina ratnog zločinca s naših prostora koji se, uz ostalo, pokušavao osvetiti Boothu što mu je tijekom vojne karijere u devedesetima ubio tog imaginarnog oca - zaključena posljednja, 12. sezona emitiranja.

Za vrijeme tih 12 godina bilo je - da spomenem i to prije nego što Doma TV-u dodijelim ovotjednu TV ružu što nas je svakodnevnim prikazivanjem te serije, ali i povremenim dvostrukim nastavcima, ubrzano približio konačnom prestanku prikazivanja serije - i pokušaja stvaranja "spin offa" s nekim od sporednih likova. Taj eksperiment, međutim, nije bio ni približno tako dugog daha kao "Kosti", pa je ta serija čija se radnja trebala odvijati na Key Westu u Floridi sasvim zasluženo otkazana i prije nego što je - pazite, molim vas, ovaj presedan u TV produkciji - emitirana posljednja epizoda prve sezone... Kako je završilo? Nitko ne zna, niti je, evo, ikoga briga! Kako je ova kriminalistička serija s određenim, rijetko kada uspjelim i prečesto morbidnim pokušajima humora, a koja možda ne bi ni bila toliko loša i negledljiva da tijekom tih četrdesetak minuta koliko traje ima barem upola manje degutantnih prikaza raspadnutih lešina, ipak izdržala mnogo dulje od tog "spin offa", ali i toga koliko je realno zaslužila, ne preostaje nam ništa drugo nego izdržati još te dvije sezonice do kraja i nadati se da na Doma TV-u ovaj put neće odmah započeti s repriziranjem svih sezona ispočetka. Bila bi to svakako lijepa promjena spram dosadašnje uređivačke politike spomenutog programa i jedan nužno potreban odmor između svih drugih sličnih serija poput "Castle", "Navy CIS", "Teški zločini" i "Zločinci u odijelima", a koje već godinama čine njihov svakodnevni programski sadržaj.

Elem, u ovoj 10. sezoni koju ćemo još par dana imati priliku gledati, dr. Brennan zvana Kosti i njezin dvostruki partner Booth, poslovni i ljubavni, saznaju radosnu vijest da je ona ponovno trudna, ali umjesto da to bude razlog za veselje, njihov odnos dospijeva u ozbiljnu krizu. Zbog Boothova podlijeganja staroj ovisnosti o kocki cijela obitelj dovedena je odjedanput u opasnost te jedva nekako uspijeva preživjeti. Na kraju, donijevši zajedničku odluku da će oboje dati otkaz na poslu, ponovno se ujedine kao par te odluče krenuti ispočetka. Ovaj put, međutim, s fokusom na život, a ne kao što je dosad bio slučaj - na smrt. Trebala je serija već tu završiti, barem sam se ja tomu ponadao, ali onda su dodali još dvije sasvim nepotrebne sezone produljujući na taj način cjelokupnu agoniju. Jer, realno, kome ta serija uopće može biti dobra? Zadnje što mi navečer prije spavanja treba je forenzička antropologija, a pokušaj da se toj unaprijed odbojnoj radnji doda određena simpatičnost preko ljubavne priče između dvoje glavnih likova propada već na njihovoj antipatičnosti i fizičkoj, ali i svakoj drugoj nekompatibilnosti.

O humoru u seriji ne bih želio ni pisati jer osim onog deklarativnog u službenom opisu serije na IMDB-u, nigdje drugdje ga nisam uočio. U jedanaestoj sezoni dakle, koja se nastavlja šest mjeseci nakon njihove odluke da se povuku iz posla, nakon čega sam se uzalud ponadao da je kraj, Booth tajanstveno nestane, a Kosti je prisiljena ponovno se uključiti u forenzičku analizu kada u jednom zapaljenom kombiju pronađu izgorjelo tijelo za koje je, eto, zalijepljen upravo Boothov pištolj. Na kraju će se - spoiler alert - uspostaviti da to ipak nije Booth, a serija će onda u idućoj sezoni završiti onako kako sam na početku i naveo; ubojstvom nekog kriminalca s Hollywoodu za zločince milog područja bivše Jugoslavije. Kako završavaju romani dr. Kathy Reichs, po kojima je serija napravljena, zbilja ne znam, niti me uslijed ove serije pretjerano interesira, ali za njeno dobro nadam se da ti romani nisu bili baš previše autobiografski. Takav život, naime, nikome ne bih poželio. Ni da ga živi, ni da ga gleda u ovoj FOX-ovoj adaptaciji koju, eto, nažalost već predugo prikazuju na našim ekranima...