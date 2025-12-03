Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 39
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
SABORSKA ZASTUPNICA

Tuga u obitelji Mirele Holy: 'Život je pun rastanaka, no najteži su rastanci od roditelja koji su naše utočište i stijena'

Zagreb: Mirela Holy u šetnji gradom s dečkom Sinišom
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
03.12.2025.
u 08:14

Mnogobrojni su joj se pratitelji javili u komentarima kako bi izrazili sućut, a među onima koji su to učinili bila je i Jadranka Kosor

Mirela Holy, bivša ministrica zaštite okoliša i saborska zastupnica, obznanila je na društvenim mrežama tužnu vijest o smrti svog oca, Borisa Holyja.

"Život je pun rastanaka, no najteži su rastanci od roditelja koji su naše utočište i stijena. Dragi i dobri moj tatice, počivaj u miru, bila sam sretna što sam tvoja kći", napisala je uz fotografiju svog oca. Mnogobrojni su joj se pratitelji javili u komentarima kako bi izrazili sućut, a među onima koji su to učinili bila je i Jadranka Kosor.

Ključne riječi
tužna vijest tužno saborska zastupnica Mirela Holy smrt showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kevin Spacey
Video sadržaj
BROJNE OVRHE

Slavni oskarovac šokirao fanove poslije objave da je beskućnik, javio se nakon što su mu nudili smještaj

U intervjuu koji je odjeknuo poput bombe, Spacey je s vidnom gorčinom govorio o tome kako su mu pravni troškovi u posljednjih sedam godina uništili financije, prisilivši ga da proda svoj dom u Baltimoreu kako bi podmirio milijunske dugove nastale uslijed niza sudskih procesa. Emotivno slomljen, priznao je da ne zna gdje će živjeti te da su mu sve stvari pohranjene u skladištu, što je javnost shvatila kao poziv u pomoć posrnule holivudske zvijezde koja je dotaknula samo dno

Učitaj još

Kupnja