Tuga u obitelji Mirele Holy: 'Život je pun rastanaka, no najteži su rastanci od roditelja koji su naše utočište i stijena'

Mirela Holy, bivša ministrica zaštite okoliša i saborska zastupnica, obznanila je na društvenim mrežama tužnu vijest o smrti svog oca, Borisa Holyja.

"Život je pun rastanaka, no najteži su rastanci od roditelja koji su naše utočište i stijena. Dragi i dobri moj tatice, počivaj u miru, bila sam sretna što sam tvoja kći", napisala je uz fotografiju svog oca. Mnogobrojni su joj se pratitelji javili u komentarima kako bi izrazili sućut, a među onima koji su to učinili bila je i Jadranka Kosor.