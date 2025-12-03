Tuga u obitelji Mirele Holy: 'Život je pun rastanaka, no najteži su rastanci od roditelja koji su naše utočište i stijena'

Mirela Holy, bivša ministrica zaštite okoliša i saborska zastupnica, obznanila je na društvenim mrežama tužnu vijest o smrti svog oca, Borisa Holyja.
"Život je pun rastanaka, no najteži su rastanci od roditelja koji su naše utočište i stijena. Dragi i dobri moj tatice, počivaj u miru, bila sam sretna što sam tvoja kći", napisala je uz fotografiju svog oca. Mnogobrojni su joj se pratitelji javili u komentarima kako bi izrazili sućut, a među onima koji su to učinili bila je i Jadranka Kosor.
Život je pun rastanaka, no najteži su rastanci od roditelja koji su naše utočište i stijena. Dragi i dobri moj tatice počivaj u miru, bila sam sretna što sam tvoja kći ♥️ pic.twitter.com/7w1JfPw9er— Mirela Holy (@mirela_holy) December 1, 2025
