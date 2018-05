Troll napisao Pink da je stara, pjevačica mu žestoko odgovorila

Sve pop zvijezde na društvenim mrežama imaju problema s trollovima, koji ih često vrijeđaju bez razloga, najčešće sakriveni iza lažnih profila. Mnogi od njih najčešće takve komentare obrišu, a rijetki odgovore. Jedna od njih je Pink, jedna od najpopularnijih svjetskih pjevačica, koja je poznata po tome da nema dlake na jeziku.

Neki je troll na Twitteru napisao kako Pink izgleda tako staro da bi se trbala prozvati Purple (Ljubičasta). Pjevačica mu je žestoko odgovorila.

- Postoji malo ljudi na ovom svijetu koji su odlučili dostojanstveno stariti, a ja sam među njima. Zaradila sam svaku j**** boru koju sam dobila u svojih 38 godina. A kako ti izgledaš? Nikad nisam čula za tebe dok nisi stavio moje ime u svoja usta. Zvat ću te ljubičastim trollom - odgovorila mu je Pink a onda nastavila:

I am of the mindset that it’s a blessing to grow old. That if your face has lines around your eyes and mouth it means you’ve laughed a lot. I pray I look older in 10 years, cause that will mean I’m alive. 🤙🏼