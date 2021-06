Tri glazbene večeri i cijeli festivalski tjedan: Splitski festival započinje koncertom Doris Dragović na Prokurativama

Ekskluzivnim koncertom Doris Dragović započet će ovogodišnji Splitski festival koji će osim tri glazbene večeri, ove godine ponuditi i nešto sasvim novo: brojna događanja i glazbeno-zabavne sadržaje na najatraktivnijim lokacijama u gradu koji će se održavati cijelog festivalskog tjedna.

-Hrvatska glazbena diva, naša Doris, dolazi na Prokurative i njezinim ekskluzivnim koncertom, 8. srpnja s početkom u 21,30 sati otvorit će se 61. Splitski festival. Mislim da su Doris Dragović i Prokurative idealan spoj i da spektakl neće izostati. Festival traje tri dana, 8., 9. i 10.srpnja. Prve večeri će Doris održati koncert, druga večer će biti retrospektiva, želimo pokazati što Split znači hrvatskoj glazbenoj sceni i kulturi. O izvođačima ćemo drugom prilikom, ali bit će to "the best of". Treća večer je natjecateljska. Program će biti vrlo zanimljiv. Maksimalno smo se potrudili da ove godine nakon pandemije ovo bude baš ono pravo jer su izvođači željni nastupa, a publika događanja. Zato ćemo ove godine napraviti jednu novu gradsku manifestaciju, festivalski šušur na rivi i po gradu. Započet će 3., a završiti 11. srpnja. Bit će koncerata na rivi, na Peristilu, na nekim drugim lokacijama. Želimo da festival uđe u grad i grad u festival, da gosti vide da se nešto zanimljivo i značajno u Splitu događa – kaže Tomislav Mrduljaš, direktor Splitskog festivala koji je u utorak potpisao ugovor s tvrtkom Stanić beverages, najvećim hrvatskim proizvođačem negaziranih sokova, koji su postali Zlatni sponzor finalne večeri.

-Red je da svaki gospodarstvenik vrati nešto nazad društvu u kojem djeluje. To je obveza, a drugo je ljubav prema Splitu u kojem živim već 25 godina i prema Splitskom festivalu kojega organizira moj prijatelj. Stanić grupa i ranije je povremeno podržavala Splitski festival, a raduje nas ovaj iskorak upravo u godini koja je teška za sve nas – rekao nam je Svjetlan Stanić, vlasnik i predsjednik uprave Stanić grupe čiji su najpoznatiji brend sokovi Juicy.

Na svečanom potpisivanju ugovora na Prokurativama okupilo se i dosta splitskih glazbenika koji su nastupali na Splitskim festivalima, a i opet će. Jedan od njih je Goran Karan koji je, kaže, pripremio odličnu pjesmu.

-Pisma je snimljena, spot još nije napravljen. Redatelji su se ulijenili, ispali iz forme, a i kompjuteri im se kvare pa ne stižu sve i moram sam stati u red i čekati. Pjesma se zove Baš me briga tako da čuvam živce – ispričao nam je Karan. Pjesmu Baš me briga on sam je napisao, aranžman i produkciju potpisuje Nikša Bratoš. Pitamo Karana što nam još može reći o pjesmi.

-Sve je vedro, opušteno, a sam bi sebi rekao i zasluženo. Kad uđeš u određeni uzrast u životu, nazovimo ga duboku mladost, tad znaš najveću mudrost, a to je što je bitno u životu, a što nije. Pisma je o tome, lagana je i lipo se ginga – otkrio nam je Goran Karan koji je proteklu godinu i pol dana bio poprilično produktivan.

-Vrijeme sam proveo uglavnom pišući, komponirao sam sebi za gušt, hodao sam oko kuće, kada se nije smjelo na Bačvice – govori Karan, poznati piciginaš s "Baća". Spot za Baš me briga, koju je počeo pisati još prije korone, snimit će na Bačvicama. Među svojima, gdje je najopušteniji.

-Na Baćama mi je baš taj moment "Baš me briga". Nosiš one Speedo demode kupaće gaće, i malo si i pupast oko pasa, ali to je tvoje, to si dugo vrimena stica i i to ulaga. Tamo dolaze ljudi koji su dobre volje i nemaš nepotreban stid – priča Karan. Na pitanje očekuje li pobjedu na Splitskom festivalu, odmahuje rukom.

-To zaista nije važno. Cilj je emociju prenijeti ljudima – poručuje Goran Karan.

