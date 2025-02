Treba li Hrvatska Karleuši zabraniti ulaz u državu i pojas EU-a? Pogledajte što je sad izjavila o Hrvatima

Mnogi se Hrvati danas pitaju je li napokon vrijeme da se srpskoj pjevačici Jeleni Karleuši zabrani ulazak u Hrvatsku i EU 'pojas'? Nitko ne može vjerovati, pa čak ni Srbi, kakve odvratne izjave piše na svojim društvenim mrežama. Proteklih mjeseci Karleuša oštro vrijeđa i srpske građane koji su se usprotivili njezinim političkim stavovima, a studentima koji prosvjeduju u Srbiji za "bolje sutra" govori kako je vrijeme da se vrate u svoje domove i ostave Aleksandra Vučića i tamošnju vlast na miru.

No, sve je kulminiralo jučer, kada je rekla da onu u Beogradu i Novom Sadu među prosvjednicima nije čula srpski jezik, nego "hrvatski dijalekt srpskog jezika". Time implicira da su na prosvjed došli Hrvati, da među studentima nema Srba, te da hrvatski jezik uopće ne postoji nego je dijalekt srpskog jezika!

No, to nije sve. Ona je poželjela "svim srcem" Hrvatskoj da joj se dogodi ono što se trenutačno događa u Srbiji. Nije jasno je li Hrvatskoj želi samo prosvjede studenata ili želi da padne neka nadstrešnica, ubije 15 ljudi i da onda i nama studenti iziđu na ulice. Sve je to toliko bizarno da je teško povjerovati kakve je riječi izrekla ova srpska pjevačica. U studiju režimskog Informera, inače medija koji je pod kontrolom Aleksandra Vučića i njegove stranke, rekla je: - Ja hrvatskim građanima i hrvatskoj državi od srca želim isto da im se ovo dogodi. Evo isto. Identično ovo isto. Od srca želim... Onda će shvatiti narod hrvatski što su učinili. Zašto se bave nama... - istaknula je Srpkinja.

Na društvenim mrežama ispod TikTok videa čak i Srbi ne mogu vjerovati što Jelena Karleuša priča o hrvatskom narodu. - "Nervozna je ta šlapa. Ako Vučić padne onda će pasti i ona, izgubit će pare i ulaz na sve televizije koje kontrolira Vučićev SNS", "Njoj treba zabraniti ulaz i u Hrvatsku i u EU, ne znam što čeka naš MUP", "Odurno zlo, ona je postala odron, sendvičarka SNS-a koja na Informeru gadi Hrvatsku i sve hrvatske građane, progoni i Srbe koji imaju korijene u Hrvatskoj. Ne dajmo Srbi, Hrvati i Bošnjaci da nas zavadi", samo su neki od komentara šokiranih korisnika društvenih mreža.

Podsjetimo, svjetska pop ikona Madonna, poznata po svojoj društvenoj angažiranosti, izrazila je podršku prosvjednicima u Srbiji putem Instagram storyja. Objavila je snimke zračnih prikaza okupljenih u Novom Sadu i Beogradu, naslovivši ih "Snaga zajedništva". "Ono što mediji ne prikazuju jest da svjedočimo jednom od najvećih studentskih pokreta u regiji od 1968. godine. Skoro sva sveučilišta zatvorili su njihovi studenti, a provode se i 24-satne blokade. Uz stotine prosvjednika, tisuće ljudi izlaze na ulice diljem Srbije, zahtijevajući sistemske promjene i smanjenje korupcije u vlasti. Podržimo jedinstvo širom svijeta", napisala je jedna nepoznata gospođa na video, a Madonna je ponovno objavila taj isti video na svom profilu te istaknula važnost globalne solidarnosti.

Međutim, njezina objava izazvala je reakciju srpske pjevačice Jelene Karleuše, poznate prvenstveno u svojoj regiji, koja je posljednjih mjeseci javno kritizirala studentske prosvjede, pozivajući sudionike da se vrate kući i da podrše srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Karleuša je na svom Instagram profilu, koji ima znatno manju publiku u odnosu na Madonnin, objavila oštar i prost odgovor, izravno označivši pop legendu.

"Madonna, ostavi moju zemlju na miru. Ti živiš u državi gdje se studenti svakodnevno suočavaju s nesigurnošću zbog visokih studentskih zajmova, gdje banke oduzimaju obiteljske kuće i uništavaju živote. Tvoja država bombardira i uništava demokratske zemlje širom svijeta. Gdje je tvoja zabrinutost za genocid u Palestini? To bi trebala biti tvoja briga. Studenti u Srbiji imaju besplatno obrazovanje i medicinsku skrb. Poštujem tvoju glazbu, ti si legenda, ali odjebi!" napisala je Karleuša.

VIDEO Tko je tajanstvena Thompsonova supruga? Zaljubili su se na prvi pogled, on joj posvetio ovu pjesmu