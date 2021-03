Tragedija na plaži! Preminuo glumac (58), tužnu vijest potvrdila shrvana supruga: 'Samo me jedna stvar tješi...'

Glumac Cliff Simon, koji se proslavio kao Ba'al iz serije Zvjezdana vrata SG-1 (Stargate SG-1), preminuo je u dobi od 58 godina. Tužnu vijest potvrdila je njegova supruga Colette na društvenim mrežama. Cliff je ranije ovog tjedna sudjelovao u nesreći povezanoj s kiteboardingom na plaži Topanga u Kaliforniji koja je bila kobna.

"U utorak, 9. ožujka 2021. Bio je na plaži Topanga u Kaliforniji i nažalost preminuo nakon tragične kiteboarding nesreće. Većini vas na ovoj stranici bio je poznat kao negativac kojeg ste voljeli mrziti, Ba'al, iz Stargate SG-1. Ali kako je govorio, "gluma je ono što radim, to je samo dio onoga što jesam. A bio je TAKO puno više – jedinstven, pustolov, mornar, plivač, plesač, glumac, autor...", napisala je u emotivnoj objavi supruga Colette pa otkrila što joj je jedina utjeha u ovim teškim trenucima.

Foto: Facebook

"Bio je nevjerojatan i jako voljen brat, ujak, nećak, rođak i prijatelj.Bio je i uvijek će biti ljubav mog života i tu je nezamislivo slomljeno srce. Jedino utješno u ovoj tragediji jest to što je radio ono što je najviše volio i preminuo je na plaži u blizini vode, koja je bila njegov hram. Znam da je ovo šok i da će mnoge teško pogoditi, ali nadamo se da trenutačno možete poštovati ​​našu potrebu za privatnošću", zaključila je. Inače, Simon je uloge ostvario i u serijama NCIS, Castle, Days Of Our Lives i 24.

Foto: Facebook