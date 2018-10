Tončica Čeljuska u istoj haljini kakvu je predsjednica nosila kod Trumpovih

Nakon što se naša predsjednica Kolinda Grabar - Kitarović na susretu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i njegovom suprugom Melanijom pojavila u haljini brenda Duchess iza kojeg stoji poduzetnica Snježana Mehun, ta haljina je postala pravi hit.

Haljina na preklop, za čiji dizajn je zaslužna baš Snježana, napravljena je kako bi se žena u njoj osjećala elegantno i moćno, a napravljena je od kombinacije materijala viskoze, elastina i pamuka.

Istu haljinu danas je na jednom eventu nosila i HRT-ova voditeljica i urednica Tončica Čeljuska.

With H.E. Donald J. Trump, President of the United States of America and First Lady Melania Trump, at a reception on the occasion of the 73rd United Nations General Assembly.

