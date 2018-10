Nekad je bio ljubimac žena, a evo kako danas izgleda i zvuči frontmen popularne grupe iz 80-ih

Norveška grupa A-ha bila je sredinom 80-ih i početkom 90-ih godina prošlog stoljeća jedna od najuspješnijih europskih pop grupa. Hitovi kao što su "Take On Me", "The Sun Always Shines On TV" i "Stay On These Roads", nisu silazili s vrhova top lista, a njihov pjevač Morten Harket (59) bio je pravi ljubimac žena.

Grupa je postojala sve do 2010., kada su objavili da se razilaze, no vratili su se prije tri godine, kada su izdali novi album i održali niz koncerata. Inače, Morten Harket je i ušao u Guinessovu knjigu rekorda, kada je 2001. godine na jednom nastupu tijekom izvođenja pjesme "Summer Moved On" držao ton čak 20,2 sekunde.

Grupa A-ha lani je objavila i Unplugged album, na kojem su otpjevali svoje najveće hitove, a bezvremenski hit "Take On Me" dobio je novo ruho.

Inače, Morten Harket je posljednje dvije godine sudac u norveškoj verziji Voicea.