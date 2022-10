Tjedan dana nakon preljubničke afere Irena Pecotić javila se novinarima znakovitom porukom

Prošli utorak pjevač Marko Pecotić Peco javno je priznao da se razvodi od supruge Irene nakon 16 godina braka. Vijest je to koja je zatekla mnoge jer su Irena i Marko slovili za skladan par i ništa nije naslućivalo ovakav epilog. No, zbog onoga što je uslijedilo nakon objave vijesti o razvodu Peco i njegov ljubavni život glavna su tema proteklih tjedan dana.

Peco je priznao da je suprugu ostavio zbog bliske suradnice Silvije Dvornik s kojom se često družila i Irena. Pecu su zajedno bodrile na splitskoj rivi u veljači 2020. kada je pjevač trčao maraton, a fotografijom se Irena tada pohvalila i na svom Instagramu.

Od izbijanja afere Irena, koja je po struci magistra farmacije, nije se medijski eksponirala. Svojim pratiteljima obratila se uz nekoliko novih objava na društvenim mrežama, a sada je Slobodna Dalmacija otkrila i koja je posljednja poruka koja je stigla njihovom novinaru od Irene Pecotić.

"Još sabirem dojmove", napisala je Irena dodavši emotikon koji namiguje. Od tog trenutka, piše Slobodna, više im nije odgovarala na upite.

Podsjetimo, Marko Pecotić je svoj razvod prije desetak dana potvrdio za Slobodnu Dalmaciju te rekao: Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno.

