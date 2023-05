Tihanu je situacija s Letom 3 podsjetila na njezinog Sašu: 'U struci ga je cijeli život pratila ljubomora'

Legendarni televizijski voditelj Saša Zalepugin preminuo je 26. studenog prošle godine u 92. godini života, a bol koju je ostavio njegov odlazak, pogotovo modnoj agentici Tihani Harapin Zalepugin (71), ne prolazi ni nakon pet mjeseci.

Poznata agentica za 24 sata je ispričala kako se osjeća nekoliko mjeseci nakon gubitka voljenog supruga.

- Ah, čujte, moram biti dobro. Rekla mi je prijateljica da mi se divi koliko imam duha i snage. Samo želim da je Saša ponosan na mene. Znam da nisam osamljena u svojoj tuzi. Svjesna sam i da ima puno ljudi koji su tužni i koji nemaju nešto. Znam da moja tuga nije najveća, razumijem i druge ljude. Bila bih sretna kada bi se samo netko od ljudi mogao poistovjetiti s mojom tugom, ali i snagom - kazala je emotivno Tihana.

A otkrila je i da ju je situacija s dodjelom bodova našim predstavnicima na Euroviziji asocirala na njega. Podsjetimo, Let 3 je dobio svega 11 bodova od žirija.

- Prvo me rastužuje što televizija nije napravila komemoraciju. Očekivala sam da će se netko sjetiti da je otišao, a da je svašta napravio. Bio je urednik, osmislio je razne emisije, podizao je gledanost pa sam očekivala da će ga netko negdje spomenuti - rekla je Tihana na putu za Mirogoj.

- Mislim da ga je u struci cijeli njegov život pratila ljubomora, ali bio je svjestan toga - priznaje. Letovce je najviše prepoznala publika, kao i Sašu.

- Na ulici je uvijek doživljavao divne susrete. Na placu su mu često znali reći: 'Mi smo odrasli uz vas!'. To se sada prenijelo na mene. Ljudi me srdačno pozdravljaju, pitaju kako sam. Ljudi me gotovo svakodnevno podsjete koliko je Saša velik u srcima naroda te da u njima živi - rekla je.

Podsjetimo, Saša je preminuo u bolnici od posljedica moždanog udara koji je doživio u nedjelju 16. listopada u svom zagrebačkom domu. Upravo je Tihana bila uz njega kada je doživio moždani udar te je odmah pozvala Hitnu pomoć, a Saša je prevezen u KBC Rebro gdje su ga liječnici stavili u induciranu komu, no nažalost nisu ga uspjeli spasiti.

Ništa, odala nam je tada njegova supruga Tihana, tog jutra nije ukazivalo na to da sa zdravljem njezinog supruga nešto nije kako treba. Sve dok se odjednom nije srušio.

Veliki voditelj koji je obilježio generacije rođen je 18. srpnja 1931. godine u Sarajevu. Završio je gimnaziju u Pazinu 1950, a zatim upisao slavistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija je pisao za Studentski list¨ Zagrebački tjednik ¨,¨ Vjesnika u srijedu ¨ itd. Bio je glumac amater i predsjednik Studentskog kazališta tada popularnog ¨ SEK-a¨.

Rad na RTV Zagreb (Radio-televizije Zagreb) započeo je u 1966. Najprije kao urednik emisije¨ Kulturna panorama ¨ a 1968, kao urednik Kulturnog program TV Zagreba. Bio je urednik i Zabavnog program TV ZAGREB od 1971 do 1973, kada je započelo uređivati i voditi seriju mozaičnih emisija pod nazivom “ Nedjeljom popodne (sport, moda, film, glazba, kazalište, kulturna baština,zanimljivosti iz Hrvatske i inozemstva), u trajanju od 4 sata. Bio je čovjek iz medija kojemu su ljudi vjerovali.

