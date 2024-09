Teški dani velike zvijezde bivše Jugoslavije: Živi u podrumu, viđali su je u pučkoj kuhinji i jako je smršavjela

MATT LEBLANC

Prijatelji su zabrinuti za zdravlje slavnog glumca: 'Uopće nam se ne javlja'

"Nitko ne osuđuje Matta zbog izgleda ili ga optužuje za nezdravi način života, njemu se ovdje ipak to ne događa. Ono što je zabrinjavajuće, za Jennifer Aniston i cijelu ekipu iz Central Perka, je to što je ovih dana takav samotnjak i jedva da se čuju s njim iz mjeseca u mjesec“, naglasio je izvor te nadodao da je s prijateljima u kontaktu nakon tragične smrti kolege, ali da to nije redovito.