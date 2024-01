Tarik Filipović objavio fotografiju s najbržom kopnenom životinjom: 'Nabio sam mu komplekse'

Glumac i voditelj Tarik Filipović s obitelji je otputovao u Dubai, a na Instagramu je objavio fotografije na kojima pozira s gepardom.

- Paša mu je ime… ovom predivnom primjerku acinonyx jubatusa”, geparda… 110 kilometara na sat u tri sekunde… Ali tom brzinom može trčati samo 400 metara, a nakon toga se umara. E, tu sam mu nabio komplekse. Uz to sam tri puta teži od njega i imam veću glavu, zato me i ne gleda. Zavist... U ovom dijelu svijeta kažu “ljubomoran k’o gepard” - napisao je Tarik u opisu fotografije.

Inače, Tarik je sa suprugom Lejlom na Silvestrovo proslavio 16. godišnjicu braka. Ovaj dvojac slovi za 'it' par domaće javne scene, a zajedno imaju i jednog sina Armana. Lejla iz prijašnjeg odnosa s Dadom Majolijem ima i sina Dinu, kojeg je Tarik prihvatio kao svog te definitivno svim muškarcima može poslužiti kao primjer. - Mi smo se pronašli, mislim da nam je bilo suđeno. Ja sam osam godina bio ljeti u Dubrovniku, na ista mjesta smo izlazili, a ne bismo se sreli. Kad se to dogodilo, samo smo se smješkali jedno drugom – otkrio je jednom prilikom omiljeni domaći glumac i voditelj.

Dva mjeseca nakon silvestarskog vjenčanja rodio im se i sin Arman, a u srpnju 2008. organizirali su i veliko svadbeno slavlje na imanju Marincel u Zagrebu.

Lejla i Tarik svoju ljubav na početku nisu željeli potvrditi, no ubrzo se otkrilo da su zajedno. Svi se sjećamo 2007. godine kada se na dodjeli Večernjakovog Ekrana doznalo za njihovu romansu. Tarik je kasnio pa su organizatori zamolili nju da preuzme statuu. - Lejla i ja nismo se dogovorili da ona preuzme nagradu u slučaju da je dobijem. To su nam smjestili organizatori. Ni Lejla nije znala da će je pozvati na pozornicu. Vjerujte, nije to naš stil - komentirao je tada glumac. Tarik je uvijek isticao da smatra i Lejlinog sina Dinu iz prvog braka svojim, a posvetio mu je i divnu objavu kada je postao punoljetan u lipnju prošle godine.

'Dječak koji me grli, ušao je u moj život s nepune tri godine... Danas sam ja njega zagrlio,dugo i snažno za njegov 18. rođendan..'Sad je dječak čovjek' kako pjevaše Kemo, ali ne i 'zima pokri brijeg'... Vani sunce topi asfalt, a meni se topi srce od miline, duša lebdi prepuna ponosa i ljubavi. Visinom je već nadmašio mojih 190, a ja želim da me nadmaši na svim poljima… Danas dječak posta čovjek, ali...dječače moj, budi uvijek zaigrani dječak, lakše je i ljepše... Sretan rođendan, ljubavi tatina jer lako je postati otac, treba puno više da bi bio tata...', napisao je.

