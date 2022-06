Tajči se vratila u Hrvatsku i objavila fotografiju s mamom i sinovima: 'Ovako izgleda savršena sreća'

Pjevačica Tatjana Cameron, poznata kao Tajči, na svojem je Instagram profilu otkrila da se vratila u Hrvatsku. Tatjana je objavila fotografiju na kojoj pozira sa sinovima Evanom, Danteom i Blaiseom te mamom Šteficom. Tatjana je tako otkrila da je stigla u Zagreb, ali i kako se osjeća.

- Ovako izgleda savršena sreća: moja mama i moja djeca na jednom mjestu i to vrlo posebnom mjestu - napisala je pored objave na kojoj je cijela obitelj nasmijana i zagrljena. Brojni pratitelji poželjeli su našoj nezaboravnoj pjevačici da se u Hrvatskoj dobro odmori i uživa. "Uživajte doma", pisali su joj.

Inače, pjevačica se nedavno pohvalila da se okušala i u glumačkim vodama. Naime, Tajči se nakon više od tri desetljeća okušala u glumi, a kako je otkrila na 54. Hour Film Festivalu u Nashvilleu bila je nominirana za najbolju glumicu.

- Moram priznati da sam davno odustala od snova da ću u životu biti nominirana za glumačke nagrade. Iskreno, vjerovala sam da više nikada neću ni glumiti, a onda me moj sin Blais zamolio da igram Mamu u njegovom kratkom filmu 'CTRL' - napisala je Tajči pa otkrila kako je ulogu dobila slučajno nakon što je nekoliko glumaca odustalo zbog natrpanog rasporeda.

- Bio je to jednostavan posao: solidan scenarij Blair je napisao uz svoja dva prijatelja srednjoškolca. Sve su radili večer prije samog snimanja (s obzirom na to da je propozicijama bilo predviđeno da se čitav film mora napraviti u roku od 54 sata) no moji dijalozi bili su dobro napisani, a redatelj mi je na setu dao jasne upute. Uz sve to, na samom snimanju stvorila se zabavna i kreativna energija, pa je cijeli posao napravljen bez ikakvog stresa, što je iznimno važno. Tijekom svoje karijere radila sam mnoge poslove s profesionalnim redateljima gdje se o ovako lijepoj radnoj atmosferi moglo samo sanjati - otkrila je.

