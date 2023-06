Svaka čast Darku Janešu i Hrvoju Kečkešu, ali ni njima nije u interesu da iskaču s TV-a svaki bogovetni dan

Dr. Beck, HRT 1, ruža

Dr. Natka Becka sam, kao i valjda svi koji rade na internetu, najprije zapazio kao svojevrsnog influencera, i to zdravstvenog, a ovom emisijom se dokazalo da je zanimljiv i ugodan u cijelom paketu, jednako kao i kroz pisanu riječ. Njegove emisije su stvarno ugodne za gledanje i lake za praćenje, u njegovim razgovorima s gostima vrijeme brzo prođe. No i ova, kao mnoge razgovorne emisije na Hrvatskoj televiziji, može biti bolja i atraktivnija, rekli bismo da ima prostora za ružu više. Naime, imam dojam da na HRT-u i dalje žive u krizi koja je započela 2008. godine, kada je pobacana publika sa snimanja ovakvih emisija. Sigurno bi bilo zanimljivije da dr. Beck ima mogućnost interakcije s publikom, pa da rješavaju neke testove ili igraju poučne igre. Možda se u njegovu emisiju može ubaciti još neka rubrika ili dodatni gost, no srećom je dr. Beck takav tip voditelja da uspješno odradi i ovakav tip emisije s mogućnostima koje su mu dali. Imam dojam da je već više puta rečeno, ali moram se i ja zapitati - kada već sada HTV ima show dr. Becka, zašto onda i dalje emitiraju dr. Oza čiji je lik i djelo, pa samim time i njegova emisija, pod velikim upitnikom kao nešto stručno i uputno za slijediti.

Prilog Marka Stričevića/Dnevnik, Nova TV, dvije ruže

U Dnevniku Nove TV mogli smo vidjeti sjajan prilog reportera Marka Stričevića iz Moldavije, u kojoj se održao skup preko 40 europskih čelnika, simbolično u neposrednoj blizini Ukrajine i nekoliko kilometara od proruske paradržave Pridnjestrovlje, jer vjerojatno nikada nisu mogle biti viđene toliko velike razlike na nekoliko stotina metara, europska elita unutar zidina dvorca u Bulboaci i malo dalje bijeda na ulicama i među lokalnim stanovništvom. Marko Stričević, jedan u nizu vrsnih reportera koji su otišli s HRT-a, znalački je u svega par minuta prikazao sve što se odigralo u 50 godina na području ove nekadašnje članice Sovjetskog Saveza. Tako nailazi na mještanina Viktora koji oduševljeno hvali predsjednicu Maiau Sandu jer je tako veliki skup europskih čelnika dovela u Moldaviju, dok u drugom trenu naš reporter otkriva da Viktor tetovažom skriva ožiljak koji je dobio na bojištu u Afganistanu kada je imao ulogu topovskog mesa jednog carstva na zalasku. Potom slušamo programerku Svetlanu Cicumcovu, koja živi iznadprosječno jer mnoge zapadne tvrtke poslove outsourcaju u Moldaviju, a neugodno joj je što je njena plaća od četiri tisuće eura znatno veća od one učitelja i liječnika. Doduše, plaća programera u Moldaviji je i znatno veća od predsjedničke. Oprostit će mi Moldavci jer ću parafrazirati i obrnuti za ovu prigodu ruskog pisca: sve su tranzicijske zemlje nesretne na isti način, samo su sretne svaka na svoj način.

Turizam.Hrt, HTV 2, ruža

Da razjasnimo odmah na početku, volio bih i ja da imamo još nekoliko gospodarskih grana koje rastu i bujaju, da nam nose dobar komad BDP-a, ali očito toga još nema i definitivno trebamo zalijevati tu specifičnu biljku zvanu turizam. Emisija “Turizam.Hrt” urednice Senke Mošnje stoga je važna jer nam daje uvid u kretanja u ovom za nas itekako bitnom sektoru i ističe sve one vrijedne i kreativne ljude koji donose nešto više našoj turističkoj ponudi. Moram pohvaliti i činjenicu što se ne preskače kontinentalni turizam koji još uvijek ima jako puno prostora za napredak te je i ovakva emisija jedna od stvari koji će mu pomoći u kretanju prema naprijed. Neću se umoriti ponavljajući pa ću i sada istaknuti da mislim kako ovakva emisija mora imati mjesta u večernjem terminu HTV-a, sve dok ta dva kanala vrve stranim serijalima i filmovima. Svima u državi više bi koristilo da vide koje OPG-ove podno Bilogore treba posjetiti.

Zauvijek susjedi, Nova TV, dva kaktusa

Kada preko tjedna čovjek upali Novu TV, ima dojam da je u nekom beskrajnom danu, ali u onom dijelu čuvenog filma Billa Murraya u kojem je sve negativno i mračno. Jer - u ovom slučaju nema svisca nego Darka Janeša i Hrvoja Kečkeša. Kad god prebacite na Novu TV, padnete u komu jer tamo po 7654. put ugledate Komu i stereotipnu plavušu. Učinilo mi se da se emitira svaki dan po pet epizoda, no prevario sam se, možete svaki dan naići na samo četiri epizode ove domaće “humoristične” serije. Svaka čast Darku Janešu i Hrvoju Kečkešu, ali mislim da ni njima u interesu da ih se pamti po ulogama koje su nam iskakale s televizora svaki bogovetni dan. Možda je problem u meni... Te me grozomorne reprize, naime, podsjećaju na protok vremena jer se ta serija prikazivala kad sam kao momak prvi put dolazio kod ženinih, a evo, idu i sada kada mi najstarije dijete ima već skoro 12 godina. Beskrajan dan, rekao sam vam.

