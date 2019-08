'Susreo sam se sa zlostavljanjem, mnogima smeta moj regionalni proboj'

Među brojnim kandidatima koji su prodefilirali kroz naše talent-showove tek se poneki uspiju istaknuti i nastaviti svoj glazbeni put. Jedan od njih je i mladi Opatijac Antonio Krištofić kojeg publika pamti još iz regionalnog X factora. Poznat je Antonio i po obradama Olivera Dragojevića s kojim je imao čast surađivati.

Svojedobno je bio gost na njegovu koncertu na kojem su zajedno zapjevali uz Oliverovu pratnju na klaviru. – To je trenutak koji ću pamtiti do kraja svog života. Takve stvari našeg pokojnog Olivera čine velikim! – kaže 21-godišnji Krištofić koji se posebno sjeća savjeta koji mu je na početku karijere uputio legendarni glazbenik. – Kada sam debitirao na “Splitskom festivalu” prije nekoliko godina, Oliver mi je prišao, zaustavio me i rekao da se ničega ne plašim, već da samo pjevam i da uživam u trenutku, poslušao sam ga i dobio nagradu za najbolju interpretaciju. Mislim da bolji savjet nisam mogao dobiti – sjeća se Antonio koji je nedavno napravio remix svoj posljednje pjesme “Reanimiran” te snimio spot koji odašilje snažnu poruku i upozorava na zlostavljanje putem interneta.

Riječ je o sve češćem problemu koji je na svojoj koži osjetio i Krištofić. – Susreo sam se s bullyingom u više navrata. Pojedinim ljudima smeta što karijeru gradim regionalno. Protivnik sam bilo koje vrste mržnje pa tako i one nacionalističke. Poruke te vrste šalju mi maloljetna djeca s profilnim slikama s nacionalističkim obilježjima. Uvijek se zapitam gdje su takvoj djeci roditelji i zašto ih nitko ne usmjeri na pravi put – govori mladi pjevač koji unatoč zlobnim komentarima nikada nije posustao. – Nikada ni zbog čega ne bih odustao od svoje glazbene karijere. Ja sam Lav u horoskopu i u kriznim situacijama, radim na inat. Smatram da nitko ne treba odustati od svojih namjera i ciljeva zbog toga što se nekom ne sviđa to što radiš – ističe glazbenik. Smatra i kako su mladi danas itekako svjesni nasilja na internetu, no žalosti ga to što se oko toga ništa konkretno ne poduzima.

Foto: Privatni album

– Moj jedini savjet je taj da se ne obaziru, mislim da drugog rješenja, trenutačno, nema. Kada netko remeti javni red i mir, tada se dobivaju kazne i tada se reagira, a mislim da se društvene mreže i sve vrste nasilja na njima, još uvijek olako shvaćaju, iako i same statistike govore da je mnogo mladih ljudi izloženo cyber bullyingu – kaže Antonio koji i sam nastoji biti primjer žrtvama takvog oblika nasilja. – Trudim se da svakim svojim glazbenim korakom, pjesmom i nastupom poslati neku poruku svim mladim ljudima koji prate moj rad – zaključuje Krištofić.

