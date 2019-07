Gibonni kroz suze o Oliveru: 'Još bih nešto htio reći, ali ne mogu...'

Tijekom sinoćnjeg koncerta u Veloj Luci na Pijaci ispred župne crkve sv. Josipa u čast Oliveru Dragojeviću koji nas je napustio prije godinu dana zapjevali su Zorica Kondža, Tedi Spalato, Gibonni, Dupini, Ante Gelo, Nikša Bratoš i mnogi drugi.

Za splitskog pjevača i dugogodišnjeg Oliverova prijatelja Zlatana Stipišića – Gibonnija nastup je bio izrazito emotivan te nije mogao suspregnuti suze.

– Ima jedan mali paradoks. Najbolji pjevač u povijesti koji je ovo sve otpjevao najbolje što može, a onda mi dođemo malo gori kao uspomena na njega. Ne mogu prestati misliti dok pivam da me on sluša. Tako mi je uvik bilo. Onda bi imali koncerte, uvijek bi on počinja, a kad bi bili dueti, moj bi bija drugi dio. Uvijek sam mislio da mu glas zvuči... To je bilo čudo, ja gledam, majko moja 'ko će sad... On se samo nasloni na mene i govori: 'Gibo, kad ćemo u Luku'. Još bih nešto htio reći, ali ne mogu. Puno mi je čast što sam tu – rekao je Gibonni dok mu je pucao glas, a suze su navirale na oči.

Podsjetimo, ulaznice za "Trag u beskraju" rasprodale su se u desetak minuta, a Općina Vela Luka i Turistička zajednica u centru mjesta postavili su veliki videozid putem kojeg su mještani i posjetitelji pratili koncert.

U publici su večeras bili i Nina Badrić, Branko Bačić, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković te ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek. Na koncertu je bila i Oliverova supruga Vesna sa sinovima Dinom, Davorom i Damirom. Posljednji put Oliver je u Veloj Luci nastupio 2017. na jazz-festivalu i nakon tjedan dana doznao je da je bolestan.

Nakon toga nastupio je samo još jednom, 15. listopada 2017. u Splitu, u povodu 50 godina djelovanja Županijske lige protiv raka.

Pogledajte kako je bilo na koncertu u Veloj Luci.