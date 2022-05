Suđenje desetljeća u Londonu: Kleveta, curenje informacija i dobar skandal u otočkom stilu vrijedan milijune

Nogometni skandali na otoku. Ništa novo, a prošli je tjedan, kako su ga Britanci prozvali započelo suđenje desetljeća ''Wagatha Christie'' između dvije nekad dobre prijateljice, Coleen Rooney i Rebekah Vardy, supruge poznatih engleskih nogometaša Waynea Rooneyja i Jamieja Vardyja. Ovaj slučaj omiljena je tema britanskih tabloida od 2019. godine kad je Coleen na svom Twitter profilu optužila Vardyjevu suprugu da je medijima davala informacije o njoj i njezinoj obitelji te dijelila objave na Instagramu koje su bile dostupne samo najbližim prijateljima.

Lažne priče na Instagramu, curenje informacija, kleveta, samo je dio slučaja koji je zaintrigirao britansku javnost koja ne ostaje imuna na ''dobar skandal u otočkom stilu''. Ispred zgrade visokog suda u Londonu od prvog dana suđenja okupili su se deseci fotografa, novinari su ''opkolili'' sudnicu kako bi pratili slučaj, postavljen je čak i video zid kako bi oni koji nisu osigurali svoje sjedalo mogli pratiti slučaj, jer interes je velik.

Coleen i Rebekah bile su ''najbolje'' prijateljice na Europskom prvenstvu 2016. godine kada su iz prvih redova pratile svoje muževe, objavljivale zajedničke fotografije, odlazile na obiteljska putovanja i druženja, a onda je sve krenulo nizbrdo kada je gospođa Rooney iznijela teške optužbe protiv svoje ''prijateljice''.

Naime, tada je otkrila kako njezine privatne informacije cure u medije, a kako bi saznala tko je ''krtica'' objavljivala je lažne Instagram priče koje je ograničila kako bi ih mogli vidjeti samo određeni, njoj bliski ljudi. Dan za danom objavljivala je takve priče koje su bile dostupne sve manjem broju ljudi, sve dok jedina osoba koja ih je mogla vidjeti nije ostala Rebekah, a te lažne informacije punile su stupce britanskog The Suna. Coleen je tada odlučila javno prozvati Rebekah objavom na Twitteru. Iako je ona pokušala objasniti svoju stranu priče, no Coleen nikada nije odgovorila no nastavila je javno blatiti ''prijateljicu''.

Rebekah je odlučila stati na kraj javnom sramoćenju te odlučila tužiti gospođu Rooney za klevetu, a prema britanskom zakonu Coleen sada mora na sudu dokazati istinitost optužbi.

Iako se sumnja da iza curenja informacija i objavi stoji Rebekin agent za odnose s javnošću koji je imao pristup njezinim korisničkim računima, Davi Sherborne, odvjetnik Coleen Rooney tvrdi kako postoji dovoljno dokaza da je gospođa Vardy znala i odobravala takve objave.

-Ako je gospođa Vardy dala svom agentu pištolj i metke, kazala kamo da cilja, što se događa i kada, to je čini jednako odgovornom kao i osoba koja povlači okidač- rekao je odvjetnik David Sherborne prvi dan suđenja koje bi trebalo završiti 18. svibnja.

Rebekah je optužila Coleen da je ona sama puštala informacije u tabloide kako bi dobila medijsku pažnju, a suđenje je prvog dana prekinuo požarni alarm.

Jednako vatreno bilo je i drugi dan suđenja kada su na račun Vardyjeve supruge iznijete nove optužbe među kojima su i da je odala informaciju kako je manekenka Daniella Lloyd pobacila, privođenje nogometaša Dannyja Drinkwatera nakon burne noći i pijanstva, ''štrajk'' bivšeg igrača Leicester Cityja Riyada Mahreza i brojne druge drame koje je prouzročila ''zbog svog dugog jezika''.

Posebnu pažnju privuklo je čitanje odlomka iz članka News of the World iz 2004. godine u kojem je opisan navodni seksualni odnos s pop zvijezdom Peterom Andreom. Rebekah je tvrdila da je Andre tijekom njihova spolnog čina izdržao 'samo pet minuta' te kako ima 'najmanju opremu koju je ikada vidjela', odnosno 'minijaturnu kobasicu'.

- Bivši me suprug natjerao da to učinim. To je nešto zbog čega duboko žalim... Nije lijepo to pročitati i razumijem zašto to sada koristite. Ovo je baš prljavo- rekla je Rebekah nakon što je odvjetnik David Sherborne pročitao odlomak

Procjenjuje se kako bi pravni troškovi mogli iznositi i do milijun funti te kako će pobjednica vratiti samo 70% troškova što je veliki gubitak s obje strane.

Imagine the poor judge wondering what is going on in #wagathachristie. Really hope they have someone who can tell them about footballers wives in their family. pic.twitter.com/PnIViAa7tg — Nimco Ali (OBE) 🔻 (@NimkoAli) May 11, 2022

'Wagatha Christie'' zabavlja Britance koji dramu neprestano komentiraju na društvenim mrežama. Neki se nadaju kako će se do kraja suđenja pojaviti live stream, dok drugi prizivaju Netflix u nadi da će otkupiti prava na ovaj slučaj i napraviti seriju.

''Moram priznati da sam poprilično ''zagrizla'' za slučaj ''Wagatha''- napisala je korisnica Twittera.

I dok je Wayne Rooney uz svoju suprugu bio od samog početka, Jamie Vardy na sudu se pojavio tek jučer kada je prozvao svog bivšeg kolegu iz reprezentacije. Rekao je kako na sudu priča gluposti te je nakon iskaza otišao jer se njegova supruga ne osjeća dobro. Suđenje se nastavlja sutra kada je planirano saslušanje i završna rasprava obje strane, dok bi konačna odluka u ovom slučaju trebala stići nešto kasnije.

