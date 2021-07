Sto je razloga zašto morate vidjeti novi Anezin spot: 'Ogolila sam dušu i tijelo'

“100 je razloga” naslovna je pjesma Anezinog istoimenog dvostrukog debitantskog albuma, a ujedno je i njen aktualni službeni singl, koji je upravo dobio svoju pomalo intenzivnu video priču. Album je izašao 14. svibnja ove godine, a već u prvom tjednu pozicionirao se na visoko drugo mjestu najprodavanijih albuma u Hrvatskoj, odmah iza novog albuma Tončija Huljića. Pjesma “100 je razloga” ima dvije verzije, originalnu, koja se nalazi na CD 1 albuma te verziju uživo iz Tvornice Kulture, koja se nalazi na CD 2 tog dvostrukog izdanja. Anezi je autorica teksta, a uz nju, koautor glazbe je njen dugogodišnji kolega, Riječanin, Emir Grozdanić, koji ujedno potpisuje i aranžman.

U ovoj baladi i tekst i melodijska linija ostavljaju snažan dojam duha evergreen vremena i grandioznih festivalskih pjesama, a aranžman je obučen u moderno elekto-pop ruho, što daje zanimljiv i vrlo upečatljiv spoj umjetnosti i komercijalnosti, od koje se Anezi, uostalom, nikad nije ograđivala.

Kvaliteta pjesme prepoznata je i na ovogodišnjem natječaju festivala “Večeri dalmatinske šansone”, pa će Anezi “100 je razloga” ovo ljeto izvesti uživo, uz orkestar, na tom renomiranom šibenskom festivalu.

Specifičnost pjesme “100 je razloga” Anezi opisuje: “To je moja stara duša u punom sjaju. Na nastupima mi ljudi često i s iznenađenjem znaju reći da ih izričajem ne podsjećam na moderne izvođačice, već na doajen dame naše glazbene scene, poput Jasne Zlokić, Doris Dragović ili Zorice Kondže. Mislim da se ta moja strana, koju mnogi do sada možda nisu vidjeli, doista najviše osjeti u ovoj pjesmi. Iako, onaj autorski dio mene nije bio potpuno siguran koliko se želi davati javno s tako jako osobnim iskustvom. Riječ je o jednom od najtežih odnosa u mom životu, no nekako sam osjećala, dok sam pisala pjesmu, da je vrijeme da na taj način stavim pozitivnu točku na taj odnos. Ljudi će pretpostaviti da je ovdje riječ o ljubavnoj pjesmi, no iznenadili biste se, nije.

Moć pjesama je da je svatko može doživjeti upravo individualno, pa ne bih s previše detalja htjela pokvariti moguće životne priče koje bi iz ove pjesme mogle nastati u glavama slušatelja.

Anezi je medijski predstavljana kao osobenjak sa stavom kojeg karakteriziraju krajnosti, a to se jasno osjeti i u njenih ostalih deset pjesama koje se nalaze na albumu, na kojima je u većini i autor.

Drago mi je što me publika, radijski urednici, novinari, namjerni i slučajni slušatelji mogu bolje upoznati kroz moj album, a posebno kroz ovu pjesmu. Vjerujem da glazba donosi najranjivije i najiskrenije dijelove osobe. Pjesme koje sam predstavila javnosti do sada bile su pomalo žanrovski svaka na svoju stranu, no tako i mene moja osobnost vuče, na više strana, ponekad i istovremeno - komentirala je Anezi uz smijeh, te nadodala:

Upravo ovom pjesmom želim pokazati širinu svojih glazbenih interesa, jer sam odrasla na pjesmama grandioznih festivala i mediteranskog zvuka. Obzirom na to, ulazak među izvođače i natjecatelje ovogodišnje šibenske “Večeri dalmatinkse šansone” učinio me iznimno ponosnom, i dao mi osjećaj da se moj rad sve više počinje prepoznavati i cijeniti. Veselim se komentarima publike i slušatelja!

Spot za pjesmu “100 je razloga” deveta je uspješna suradnja s renomiranim redateljem Dariom Radusinom s kojim Anezi surađuje od 2018. godine. Oboje su se složili da im je ovo najbolji zajednički spot, jer je na ekran izvrsno prenesena emocija pjesme, a estetika kadrova donijela je atmosferu u kojoj nago tijelo služi kao komunikacijski alat koji prenosi svaki djelić osjećaja zbog kojih je pjesma nastala.

Ovaj put Anezi se nije odlučila na produkcijski zahtjevan video spot, kao na primjer, s pjesmama “Nepozvan gost” ili “Radoznala budalo”, smatrajaući kako ogoljena duša u tekstu pjesme ne treba distrakcije pompoznih lokacija, stiliziranja i koreografiranja, kako bi se sve ostalo minimaliziralo i svelo na suštinski doživljaj.

Iz istih razloga Anezi se odvažila, uz ogoljenu dušu, potpuno ogoliti i tijelo, a o tome je rekla:

“Bilo je odvažno većinu snimanja na setu biti gol, kao od majke rođen, ali s obzirom na rezultat, isplatilo se. Uostalom, `nudizam` mi nije stran. :) Kulturološke norme oko golotinje su se jako promijenile kroz zadnja desetljeća u smjer od kojeg ja poprilično zazirem, al` onaj smjer nagog tijela koji mi je uvijek bio inspirativan je upravo ovaj koji sam prikazala u ovom spotu. Na snimanju sam sasvim intenzivno osjetila svoje napisane riječi, i iskreno sam pustila da me osjećaji vode, i nose, u prenošenju priče koja stoji iza pjesme. Pogledajte kako mi je uspjelo, i obavezno javite komentare. :) ”

