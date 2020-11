Stiže produžena 10. sezona Živih mrtvaca, od 1. ožujka 2021. na Foxu ćete gledati šest novih epizoda!

FOX je najavio da će premijera produžene 10. sezone serije Živi mrtvaci od šest novih epizoda premijerno se prikazati 1. ožujka 2021. na kanalu FOX. U ovim epizodama gostuju sljedeće zvijezde: Robert Patrick (Terminator 2: Sudnji dan, Perry Mason, Škorpion) kao "Mays," Hilarie Burton Morgan (Tree Hill, Zločinci u odijelima, Friday Night In with the Morgans) kao "Lucille," zajedno s novom zvijezdom Okea Eme-Akwari (Greenland, Cobra Kai) kao "Elijah," između ostalih.

FOX je također izdao novu snimku uvježbavanja scenarija iz jedne od novih epizoda s Rossom Marquandom, Sethom Gilliamom, Robertom Patrickom i Joshom McDermittom kao pripovjedačem, koja se može pogledati ovdje.

U zadnjoj epizodi serije Živi mrtvaci, svjedočili smo padu Alphe (Samantha Morton) i kraju rata Šaptača. Kraljevstvo je palo, Hilltop je zamalo uništen, a Alexandrija napuštena kako bi se pripremila za konačnu bitku. Preživjeli su se našli u klopci i odvojeni su jedni od drugih. No, kad su se suočili s gotovo sigurnom smrti, okupili su se svi zajedno u borbi, ubivši Betu (Ryan Hurst) i uklonivši prijetnju horde.

U ovih šest novih epizoda, preživjeli se pokušavaju osoviti na noge nakon razaranja koje su Šaptači ostavili iza sebe. Godine borbe ostavile su traga i traume iz prošlosti isplivavaju na površinu, izlažući njihove ranjivije strane. Dok se propitkuju o stanju čovječanstva, svoje cjelokupne zajednice i stanju svojih umova, hoće li uspjeti pronaći unutarnju snagu da netaknuti nastave sa svojim životima, prijateljstvima i skupinom?

Ovdje su i sinopsisi novih epizoda i imena glumaca u glavnim ulogama:

EPIZODA 1017 – "Dome, slatki dome" ("Home Sweet Home")

Maggie (Lauren Cohan) se vratila i nije spremna podijeliti svoju priču s drugima, iako ju prošlost sustiže. Nezamislive kušnje koje je pretrpjela od odlaska otvrdnule su je kako bi preživjela, zajedno sa sinom. Negan je zabrinut zbog toga (Jeffrey Dean Morgan,) jer je naposljetku bio u dobrom položaju, a sad je njegova sigurnost opet ugrožena. Maggie nije zaboravila, niti mu je oprostila. Daryl (Norman Reedus) i Maggie poštuju jedno drugo, dok se neočekivano bore s neviđenom i nepoznatom prijetnjom.

Redatelj: David Boyd

Scenaristi: Kevin Deibolt i Corey Reed

EPIZODA 1018 – "Pronađi me" ("Find Me")

Ono što započinje kao moguća avantura pomirbe za Daryl i Carol (Melissa McBride) ubrzo se preokrene kad naiđu na staru kolibu. Daryl se prisjeti godina kad je napustio skupinu nakon Rickovog (Andrew Lincoln) nestanka. Sjećanja koja naviru su apokaliptična. Bolno sjećanje na susret sa šutljivim preživjelim i toksični događaji koji su uslijedili dovode do još dubljeg razdora u prijateljstvu s Carol, umanje njegovu nadu vezanu za Connie (Lauren Ridloff) te pojačaju potrebu za Psom – jedinom poveznicom koja je bezuvjetna i nenametljiva.

Redatelj: David Boyd

Scenaristica: Nicole Mirante-Matthews

EPIZODA 1019 – "Još jedan" ("One More")

S Maggienom kartom u rukama, Gabriel (Seth Gilliam) i Aaron (Ross Marquand) tjednima su na putu u potrazi za hranom i zalihama koje će odnijeti u Alexandriju. Dok križaju svaku ucrtanu lokaciju, nadajući se da će sljedeća biti dobitna, slučajno naiđu na zalihe koje nisu namijenjene njima i nemaju na njih pravo. Manje tragedije pretvaraju se u veće, a vjera je poljuljana, optimizam ih napušta kad se naposljetku nađu pred krajnjim testom.

Redateljica: Laura Belsey

Scenaristi: Erik Mountain i Jim Barnes

EPIZODA 1020 – "Iverje" ("Splinter")

Eugenea (Josh McDermitt), Ezekiela (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura), i Princezu (Paola Lázaro) zarobe i razdvoje tajanstveni vojnici koji su ih opkolili na ranžirnom kolodvoru. Ozlijeđena Yumiko i nadobudan Eugene mole Princezu da ostane smirena kako bi ih prihvatili i

vjerovali im. Pateći od klaustrofobije i sve jače tjeskobe, Princeza se bori s uspomenama iz traumatične prošlosti te pokušava pobjeći na bilo koji način uz pomoć Ezekiela.

Redateljica: Laura Belsey

Scenaristice: Julia Ruchman and Vivian Tse

EPIZODA 1021 – "Razdvojeni" ("Diverged")

Darylovo i Carolino prijateljstvo se raspada. Na izlasku iz šume, nailaze na račvanje na cesti i svatko krene svojim putem. Carol se vrati u Alexandriju. Daryl ostaje na putu. Svatko od njih preživljava na svoj način, a najlakši izazov postaje mnogo teži. Hoće li njihovi samotnjački putevi biti kap koja će popraviti njihov odnos ili će daljina koja ih dijeli ostati trajna?

Redatelj: David Boyd

Scenaristica: Heather Bellson

EPIZODA 1022 – "Negan je ovdje" ("Here’s Negan")

Maggie se vratila u Alexandriju, a Carol vodi Negana na putovanje, nadajući se da će time umanjiti rastuće napetosti. Negan ima mnogo vremena za razmišljanje o sebi i svemu što je prošao te se prisjeća života pokojne supruge Lucille (Hilarie Burton Morgan) i događaja koji su ga doveli do svega ovoga. Oplakujući suprugu po prvi puta, dolazi do zaključka o svojoj budućnosti.

Redateljica: Laura Belsey

Scenarist: David Leslie Johnson-McGoldrick

Snimljena prema seriji stripova koju je napisao Robert Kirkman u izdanju Image Comics, AMC Studios su producenti serije Živi mrtvaci, a izvršni producenti Glavni direktor za sadržaj Scott M. Gimple, Showrunner Angela Kang, Kirkman, Gale Anne Hurd, Dave Alpert, Greg Nicotero, Joseph Incaprera i Denise Huth.