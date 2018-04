Steve Aoki, Loco Dice i Seth Troxler stižu na Poljud!

Stigao je dan koji će razveseliti sve one koji su s nestrpljenjem iščekivali nova glazbena pojačanja najpoznatijeg ljetnog festivala!

ULTRA Europe najavljuje dolazak čak 40 novih izvođača, a listu najnovijih imena, koja će nastupiti na šestom festivalskom izdanju, predvode Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, The Martinez Brothers, Paco Osuna, Seth Troxler te miljenik domaće publike Steve Aoki. Šesto izdanje predstavlja najveći i najskuplji festivalski lineup koji će ovog ljeta biti zabilježen na europskoj festivalskoj sceni, a ostat će zapamćeno i po najspektakularnijoj produkciji te broju festivalskih pozornica.

Jednog od najzaposlenijih DJ-a svijeta s adresom u Los Angelesu, Stevea Aokija, ne treba posebno predstavljati. Energičan, ekscentričan, uvijek dobro raspoložen i spreman za dva najluđa sata na najvećem splitskom plesnom podiju. Rođeni Njujorčani, The Martinez Brothers, jedni su od najtraženijih imena na globalnoj house sceni, a prošle su godine u back to back svirci, zajedno s američkim house, deep tech i minimal DJ-em Sethom Troxlerom, oduševili nekoliko tisuća obožavatelja okupljenih ispred pozornice RESISTANCE. U Splitu će ponovno nastupiti i Jamie Jones, velški DJ, producent i dobitnik brojnih nagrada, poznat po zaraznim deep i tech house ritmovima.

S ovogodišnje ULTRA Miami pozornice na Poljud stiže talijanska techno zvijezda Joseph Capriati koja je već dobro poznata domaćoj publici. Zadnji najavljeni headlineri u drugoj fazi dva su DJ- a koja će premijerno nastupiti na europskom izdanju velike glazbene obitelji ULTRA – Loco Dice, techno div iz Tunisa koji je svoju karijeru započeo kao hip hop DJ i reper otvarajući koncerte Usheru, Snopp Doggu i Jamiroquaiju te Paco Osuna, omiljeni španjolski DJ koji se može pohvaliti karijerom dugom već 20 godina. Na bogatom su se popisu našla još brojna imena koja dolaze iz gotovo svakog žanra elektroničke glazbe pa će se tako, za žestoki provod Ultranauta iz cijelog svijeta, pobrinuti i Ben Nicky, Blastoyz, Charlotte De White, Cheat Codes, Cosmic Gate, Crankdat, Dense & Pika, Disto, Dr Phunk, Eats Everything, Estiva, Gregor Salto, Ilan Bluestone, Jewelz&Sparks, Julian Jordan, Kaaze, Khomha, KIIDA, Kura, Lost Kings, Maddix, Marlo, Matisse & Sadko, Merk & Kremont, Nic Fanciulli, NLW, Ravitez, Retrohandz, Ricky Breaker, Sick Individuals, Suyano, Tomy Declerque te Vini Vici.

Split će do usijanja dovesti i već najavljeni velikani Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Axwell /\ Ingrosso, Carl Cox, The Chainsmokers, David Guetta, DJ Snake, Eric Prydz, Galantis, Hardwell, Marco Carola, Marshmello i Steve Angello, a poznati su i izvođači najekskluzivnijeg i najposjećenijeg dnevnog “pool partyja“ ULTRA Beach u Amfora Hvar Grand Beach Resortu. Ove će godine Hvar ugostiti Feddea Le Granda, Nickyja Romera i Olivera Heldensa, britanske zvijezde Jonasa Bluea te DJ-a San Hola. Festival ULTRA Europe ljubiteljima elektroničke glazbe nudi sveobuhvatno iskustvo destinacije, a ove će godine cjelokupni festivalski doživljaj biti još bolji zahvaljujući novitetima koje, u suradnji s organizatorima, pripremaju partneri i sponzori festivala. Tako će Mastercard, službeni partner festivala, svim korisnicima Mastercard® i Maestro® kartica na festivalu osigurati brojne pogodnosti.

„Mastercard online shopping day“, koji je najavljen za 24. i 25. svibnja, omogućit će kupnju 500 trodnevnih festivalskih ulaznica na stranici ultraeurope.com s 10% popusta, ukoliko se kupe Mastercard karticama. Korisnici beskontaktnih Mastercard i Maestro kartica svoju festivalsku karticu mogu nadopuniti bez naknade, a tu je i 10% popusta za kupnju promotivnih proizvoda Mastercard i Maestro karticama za iznos od 250 kn i više. Beskontaktne i standardne Mastercard i Maestro kartice su službeno sredstvo plaćanja na festivalu te ih se može koristiti za kupnju hrane i pića na festivalskim lokacijama. Službeno pivo festivala ULTRA Europe je Heineken, najnternacionalnije premium pivo na svijetu. Suradnja između ova dva brenda traje već petu godinu zaredom. Pivo i zabava odlično idu zajedno, a Heineken sa svojim odraslim potrošačima dijeli i strast prema glazbi. To dokazuje i glazbena platforma Live Your Music koja omogućava uživanje u vrhunskim glazbenim doživljajima. Festival ULTRA Europe izvrsno se uklapa u ovaj koncept jer posjetiteljima, osim sjajnog iskustva, nudi i priliku da istinski i kolektivno žive glazbu te odgovorno uživaju u vrhunskom pivu.



Domaće slušatelje svake nedjelje očekuje još jedna glazbena poslastica. Najjači i najbolji festivalski hitovi izvođača koji će ovo ljeto raspaliti atmosferu na poljudskoj ljepotici spremni su samo na radiju Enter Zagreb, nedjeljom od 19 do 21 sati, kada se emitira specijalni radio program ULTRA MUSIC FESTIVAL Radio Show.

Jedna od najslušanijih i najpopularnijih svjetskih radijskih emisija elektroničke glazbe odlična je uvertira za sve ono što nas uskoro očekuje u Splitu, a dostupna je na 97 ili 99 MHz, putem livestreama na webu ili preko aplikacije Enter ZG. Za sve one koji žele iskusiti pravo Destination ULTRA iskustvo organizatori su pripremili posebne Destination ulaznice koje osiguravaju ulaz na sve ovogodišnje programe, a mogu se mogu kupiti na službenoj web stranici. Ulaznice za splitski dio festivala još se uvijek mogu kupiti po cijeni od samo 899 kuna uz koje na poklon stižu i posebne ULTRA hudice i to na svim prodajnim mjestima Tisak Media, a ulaznice se mogu kupiti u sustavu Ticketshopa. Za rezervacije VIP stolova potrebno se obratiti na mail vip@ultraeurope.com. Sve ostale informacije mogu se pronaći i na službenoj Facebook stranici festivala, Twitter profilu, Instagram profilu te putem aplikacije na iTunesu. Informacije o događanjima ULTRA Worldwide možete pronaći na www.umfworldwide.com, a o programu RESISTANCE na www.resistancemusic.com.

DESTINATION ULTRA 2018

5. srpnja - RESISTANCE Opening Party / Giraffe Palm Beach House, Split

6.-8. srpnja - ULTRA Europe / stadion Poljud, Split

9. srpnja - Brač Regatta / 585 Club, Zlatni rat, Bol, Brač

10. srpnja - ULTRA Beach Hvar / Amfora Hvar Grand Beach Resort, Hvar

10. srpnja - RESISTANCE after party/ klub Carpe Diem Beach, Hvar

11. srpnja - RESISTANCE Vis / Fort George, Vis