Stapanje kultura koje treba Americi razveselilo Rijeku

Mali i simpatični prostor riječke Delte ugostio je jučer pod otvorenim nebom jednostavne dečke rocka i americane, bend Calexico. Vrlo dobar koncert kojim su dominirale pjesme novog albuma "The Thread That Keeps Us" i latinoameričke veselice po kojima je Calexico poznat, privukao je šaroliku i rasplesanu publiku, većinom ranijih godina rođenja.

Večer su otvorili domaći dečki iz benda My Buddy Moose koji su prošarali svoj repertoar klasičnog rocka i ponudili ne baš brojnim okupljenima ispred pozornice sasvim dobru svirku. Bio je to dobar uvod u nastup glavnih zvijezda, a Calexicu su se barem toliko svidjeli da su im posvetili jednu pjesmu.

I prije nego je Calexico krenuo, jedna anegdota: Joey Burns, pjevač i kreativni šef benda, došao je na pozornicu namjestiti i testirati mikrofon, potpuno jednostavno i mirno kao da to svim bendovima ne rade tehničari. Ta skromnost i neposrednost dobro opisuje atmosferu koju Calexico stvara.

Njihov koncert počeo je gotovo točno u 22 sata. Nakon više od dva desetljeća rada, publika ovog benda koji utjelovljuje zvuk američkog juga, zna što može očekivati: koliko indie rocka i sjetnih laganica, toliko i čiste zabave pod utjecajem meksičke mariachi glazbe.

Na premijernom riječkom nastupu upravo ovo posljednje došlo do izražaja. Jer svaku bržu pjesmu s meksičkim štihom publika je odlično prihvatila. Tako su "Cumbia de Donde" ili "Minas de Cobre" prošle sjajno. Bendu poseban štih daje nekoliko njegovih članova iz Latinske Amerike, vjerojatno Meksikanaca, koji veselim španjolskim jezikom i ritmovima znaju kako održati dobru atmosferu. A uz to pojačavaju dojam benda kao onog koji zagovara stapanje kultura i njihovu promjenu, a ne statičnost i zatvorenost i to je svakako nešto što SAD-u danas treba.

Uz to, Calexico, predvođen spomenutim Burnsom i samozatajnim bubnjarom Johnom Convertinom, pokazao je koliko povjerenja ima u svoj rad odsviravši desetak pjesama s novog albuma, a posebno su se istaknule odlična "Under The Wheels" i "Eyes Wide Awake". No, kako se bend usredotočio na taj materijal i pjesme iz svoje prve faze, najveća se zamjerka i može uputiti tomu što momci na pozornici nisu odsvirali i nekoliko recentnijih hitova poput "Two Silver Trees" ili "Fortune Teller".

Za njih nije bilo mjesta. No, neke druge pjesme omiljene među fanovima, poput "Crystal Frontier", "Inspiracion" ili pak "Stray" zbog prearanžiranja su dobile sasvim drugačiji, nerijetko zanimljiv zvuk.

Bend je tako Rijeci u gotovo dva sata približio malo vrijednosti s američkog juga i zvuk koji se u tom dijelu SAD-a jednako pripisuje i hispanskim i angloameričkim glazbenicima. A po reakcijama publike ne čini se uopće da je loše prošlo. Kako su dečki iz Calexica, prema Burnsovim riječima, proveli dva dana u Rijeci, dobro su je upoznali. A onda su zauzvrat dali svojim domaćinima da upoznaju njih.

