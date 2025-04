Višnja nezadovoljna Dorisinim ponašanjem: 'Počela me optuživati'

Kandidati u socijalnom eksperimentu "Brak na prvu" osim o partnerskim odnosima, uče i o međuljudskim odnosima. Posebno se to vidi tijekom zajedničkih druženja, i ceremonija, a ovoga puta Višnja je iznijela što joj smeta kod Doris. "Počela me optuživati da sam nezahvalna, kako ja Darku nikad ne kažem hvala i kao zašto se ja tako ponašam. Onda sam ja nju pitala: 'Zašto se ti tako ponašaš prema Igoru? Igor tebi stvarno sprema iznenađenja. Trudi se oko tebe. Zašto si ti njemu isti dan rekla da skine poster?'" ispričala je.

"Otkud joj pravo da uopće sudi i da komentira moje ponašanje prema njemu i njegovo ponašanje prema meni?" zapitala se Višnja.

Inače, Doris je ranije razgovarala s Darkom jer je primijetila da je postao povučeniji i on ju je zamolio da priča s Višnjom oko njezine dominacije. Obećala mu je pomoći, no istaknula je da mu ne može ništa garantirati.

Podsjetimo, stručnjaci su spojili Višnju i Darka koji zasad ne pronalaze puno zajedničkih točaka i njihov brak ne ide u smjeru u kojem su se nadali kad su ulazili u ovaj projekt. Prošli je tjedan bio dosta napet, a pogotovo kraj tjedna kada je Darko pred ostalim parovima odgovarao na Višnjina pitanja o njegovom odnosu s Irmom. U razgovoru za RTL sada je pričao o svojim emocijama i planira li povratak u Hrvatsku. Osvrnuo se na svoju izjavu kako želi graditi kuću u Zagrebu.

- Da, odlučio sam negdje ulagati, a kako mi je to jedan od najvećih ciljeva u životu i kako obožavam Zagreb, ostvario sam si jedan od mojih najvećih snova i ciljeva. - rekao je Darko. Na pitanje hoće li nakon ovog eksperimenta preseliti u Hrvatsku, kaže: - Ne vjerujem da ću se preseliti u Hrvatsku, barem ne još neko vrijeme. Opcije ostaju otvorene, ali nemam fiksnu odluku o tome. I prije sam već istaknuo da je velika razlika u životnom standardu u Austriji i Hrvatskoj, kao i to da me prate jako loša iskustva s poslovanjem u Hrvatskoj.

Dodao je kako ne zna što će mu život donijeti i što ga čeka u budućnosti i da je najmanje bitno mjesto gdje će se skrasiti. Zadatak koji su parovima imali prošli tjedan je još jednom ukazao kako Darko i njegova supruga Višnja nisu na istoj valnoj duljini. Višnja je u ovom zadatku u kojem su morali posložiti što im je sve na prvom mjestu, na prvo mjesto stavila djecu, a Darko partnera pa onda djecu te objasnio da bez partnera nema djece. No Višnja smatra da mu prioritet trebaju biti djeca jer ih već ima iako ih ne viđa, ali Darko ju je ponovno zamolio da ne pričaju o toj za njega bolnoj temi. Nisu se složili ni oko kućnih ljubimaca. „Tko ne voli životinje ne voli i ljude“, misli Višnja.

